​Detingut un home a Sagunt per agredir i mossegar un conegut seu per ser gai

Agents de la Policia Nacional espanyola ha detingut un home a Sagunt, al Camp de Morvedre, acusat d'agredir i mossegar a l'espatlla un conegut seu per ser gai, segons ha informat el cos en un comunicat.L'arrestat, de 26 anys, va ser detingut per un presumpte delicte d'odi el passat dissabte sobre les 7 hores. Aquest dia, la víctima es trobava a la via pública, a l'interior del seu vehicle, i l'agressor, conegut seu, va entrar-hi. Un cop a dins, va començar a donar-li cops de puny a la cara i li va mossegar l'espatlla dreta, a la vegada que li deia que el motiu de l'agressió era "per maricon".La víctima va haver de rebre assistència sanitària i va patir un traumatisme craneoencefàlic, una edema a un ull i ferides i hematomes a diversos punts.El sospitós, a més, va intentar treure la clau del bombí del cotxe, fet que li va impedir la víctima. La clau es va trencar i una grua va haver de traslladar el cotxe.El detingut, sense antecedents penals, ha passat a disposició judicial.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor