Torra publica una foto de la pancarta el dia de la vista al Suprem

Doncs sí: llibertat presos polítics i exiliats pic.twitter.com/RS0n9dft9a — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) September 17, 2020

Quim Torra, ha publicat aquest dijous al seu compte de Twitter una fotografia de la polèmica pancarta en favor dels presos polítics i exiliats poques hores abans de la vista al Tribunal Suprem que podria comportar-li la inhabilitació ferma.El president de la Generalitat ha acompanyat la imatge amb la frase: "Doncs sí, llibertat presos polítics i exiliats".L'alt tribunal ha de decidir sobre el recurs de Torra contra la seva inhabilitació d'un any i mig per desobeir l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) i no retirar la pancarta a temps durant el període electoral de la primavera del 2019. Torra va avui al Suprem però no està previst que parli dins la sala.

