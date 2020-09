El certificat de defunció de la mare diu que va néixer al 2025 i no pot cobrar l'herència

L'Hospital Vithas de Lleida es va equivocar, segons ha assenyalat el seu fill al diari Segre , en formalitzar la data de naixement d'una dona de Balaguer (la Noguera) i, ara, la seva família no en pot rebre l'herència. La clínica va dir que havia nascut al 2025 en el certificat de defunció, quan en realitat ho va fer el 1957. El passat mes de març va morir-hi per coronavirus.Segons afirma la família, la Seguretat Social i les notaries no accepten a tràmit la petició de l'herència, com tampoc la paga per viduïtat del seu marit. El fill ha assegurat que els contactes amb la clínica lleidatana han estat poc fructífers: tot i disculpar-se per l'error, no han pogut solucionar el problema, més enllà d'esmenar la documentació al Registre Civil de Balaguer.L'home, en canvi, té previst querellar-se contra l'hospital pels danys ocasionats.

