VÍDEO Oriol Mitjà assessorarà aquest any el «Polònia» de TV3

Per fi hem tornat al plató! I disposem del millor assessorament possible. Què us sembla? Benvingut al #PolòniaTV3 @oriolmitja! pic.twitter.com/ctKy2jnf2F — Polònia (@poloniatv3) September 16, 2020

Bon dia des del plató del Polònia de l’Hospitalet de Llobregat. Aquí la temperatura és de 55 graus, poc vent i estem estrenant nous personatges, @MeteoMauri! pic.twitter.com/uTbMMedN85 — Polònia (@poloniatv3) September 16, 2020

Aquest dijous, a les 10 de la nit, el Polònia de TV3 , engega la 16a temporada amb moltes novetats. Per garantir la seguretat de l'equip, han contractat l'assessorament d'Oriol Mitjà (Xavi Espinosa), que s'estrena al programa per assegurar-se que no la gent del programa no es posi en perill. "Soc Oriol Mitjà i aquest any assessoraré el Polònia perquè volem fer les coses bé", diu el personatge en la seva presentació.Miguel Bosé (Pep Plaza), Messi (Xavi Espinosa), David Bonvehí (David Olivares) i el Mago Pop (David Marcé) també són algunes de les moltes novetats d'aquesta temporada.Durant aquest estiu, la continuïtat de Quim Torra (Ivan Labanda) s'ha posat en dubte. Després de la sessió que ha fixat el Suprem per aquest dijous, podreu veure en primícia l'entrevista entre el jutge i el president Torra.Pablo Iglesias (Marc Rodríguez) i Irene Montero (Judit Martín) rebran de Pedro Sánchez (Pep Plaza) un nou ministeri amb totes les comoditats perquè puguin dur a terme la seva feina.I el Mago Pop (David Marcé) debuta al programa amb un convidat molt especial: el rei Joan Carles (Toni Albà). Aconseguirà sorprendre'l amb la seva màgia?Mentrestant, Pablo Casado (David Marcé) mirarà de desmarcar-se del cas Kitchen.També veurem els ànims del president del PDECAt David Bonvehí (Xavi Soriano), després de les baixes del seu partit.A Tomàs Molina (David Olivares), li ha sortit competència. Francesc Mauri (Xavi Espinosa) ha vingut per quedar-se. Com li provarà aquesta rivalitat a l'home del temps de Polònia?I després de sis mesos a casa, els nens han tornat a l'escola. Sabrem com s'han preparat en Miquel (Marc Rodríguez) i la Montserrat (Alba Florejachs) per tenir-ho tot a punt.

