Salut ja ha comprat els primers tests ràpids per detectar la Covid en 10 minuts

El Departament de Salut ja ha comprat els primers tests ràpids per detectar el coronavirus en 10 minuts, segons va avançar ahir el doctor Oriol Mitjà en una entrevista a Rac1. Tal com ja va explicar fa uns dies el doctor Bonaventura Clotet , aquest nou instrument mostraria els resultats en un període molt breu, i, entre d’altres coses, facilitaria assistir a actes multitudinaris sense risc de contagi de coronavirus. A més, el seu preu és molt més baix que el d’un PCR i se situa entre 4 i 10 euros.Mitjà ha explicat que els testos ràpids que s’havien produït fins ara tenien un precisió molt baixa, però ara n’han sortit de nous amb una alta sensibilitat. La conselleria, segons el doctor, ja n’hauria adquirit 250 i està fent proves a quatre laboratoris catalans, abans de fer una comanda a gran escala.A més de poder assistir a actes multitudinaris, els testos podrien alleugerir la pressió en brots a escoles a o a les residències de gent gran, defensa Mitjà. El doctor també augura que aviat el test es podrà comprar per Internet i cadascú se’l podrà fer des de casa.

