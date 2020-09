​VÍDEO Arrenca la temporada de la brama del cérvol al Pallars

Comença la temporada de la #brama del cérvol 🦌 al #PNAltPirineu i a la Reserva Nacional Caça #AltPallars! No et perdis els punts d'observació 🔭 gratuïts de @bramaaltpallars cada cap de setmana entre el 19 setembre i el 18 octubre als punts d'observació d'Alós, les Ares i Gavàs. pic.twitter.com/aZ861kvmg7 — Parc Natural de l'Alt Pirineu (@pnaltpirineu) September 10, 2020

Aquest proper dissabte i fins al 20 d'octubre arrenca de nou la temporada de la brama del cérvol al Pallars. Al Sobirà, concretament a la Reserva Nacional de Caça de l'Alt Pallars, s'han habilitat els tres punts habituals d'avistament dels animals, ubicats a la localitat d'Alós d'Isil, al poble de Gavàs i a Ares (a la Bonaigua). A més, i per quart any consecutiu, aquests punts d'observació comptaran amb informadors amb prismàtics i telescopis per tal de facilitar la localització.També hi haurà la possibilitat de fer excursions al Parc Natural de l'Alt Pirineu i al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici amb guies-interpretadors acreditats per tal de gaudir de l'observació d'aquests grans ungulats salvatges mascles en zel. Empreses com Obaga, Món Natura Pirineus o Ramat de Camins ofereixen aquestes activitats, que es podran realitzar tant a l'albada com al capvespre.Al Pallars Jussà també hi haurà la possibilitat d'assistir a aquest espectacle de la natura, concretament a la Reserva de Caça de Boumort, on diferents empreses ofereixen paquets turístics que inclouen l'allotjament, el trasllat a la reserva amb 4x4 i un guia especialista per poder sentir la brama seguint quatre rutes diferents. Tot i que es pot fer la visita per compte propi, es recomana contractar una empresa de guiatge per tal de gaudir de l'experiència amb total tranquil·litat i sense perjudicar la fauna.En les dues últimes temporades el nombre de visitants a la Reserva de l'Alt Pallars ha superat les 1.500 visites. Enguany, a més, les persones que visitin els tres punts d'informació del Pallars Sobirà s'enduran una bossa sobre la brama.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor