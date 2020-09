Citen a declarar com a investigats quatre policies més per les càrregues de l'1-O

Quatre agents més de la Policia Nacional, entre ells un subinspector, seran citats a declarar el dimecres 23 de setembre com a investigats dins la causa que el jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona té oberta per les càrregues del cos de seguretat estatal durant el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre del 2017, segons publica 'El Periódico' i ha confirmat l'ACN de fonts properes al cas.Amb aquests quatre ja hi ha prop d'una cinquantena d'investigats, en una causa que el juny passat l'instructor va rebutjar arxivar, com li sol·licitava la fiscalia. Dos dels nous investigats van actuar als col·legis Dolors Monserdà i un tercer, el sotsinspector, ho va fer al col·legi Prosperitat.