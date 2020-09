JxCat s'obre a negociar els pressupostos de l'Estat «sense línies vermelles prèvies»

JxCat no posarà "línies vermelles prèvies" per negociar els pressupostos del govern espanyol del 2020. Així ho ha avançat la portaveu del grup, Laura Borràs, després de reunir-se amb la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, tot i que també ha deixat clar que estaran expectants al projecte que els arribi "sempre des de la prevenció", ja que els comptes espanyols "sempre han estat desfavorables per a Catalunya".Borràs ha subratllat que ningú trobarà "adhesions" al projecte que presenti l'executiu central, com considera que va ocórrer al març de 2019, quan el Congrés va tombar els primers pressupostos que va presentar Pedro Sánchez com a president espanyol. Ha reclamat, per tant, que aquest cop s'obri a negociar i, en aquest sentit, JxCat intentarà aconseguir que "puguin ser beneficiosos per a Catalunya".Sigui com sigui, la diputada ha traslladat a Calvo que aquesta negociació "no es pot desvincular de la situació de repressió i dels presos polítics i exiliats" i ha subratllat que, si el Suprem finalment inhabilita Quim Torra per "defensar la llibertat d'expressió", es tractarà d'una "aberració democràtica absolutament inèdita a l'Europa occidental".Quant a les possibles disputes internes a JxCat, Borràs ha assegurat que els quatre diputats del PDECat al Congrés -la meitat del grup- no es desmarcaran i tot l'espai actuarà unit, tant pel, que fa als pressupostos com a altres aspectes de la legislatura. De fet, a la reunió amb Calvo ha participat també Ferran Bel, diputat del PDECat.Sobre la taula de diàleg, la dirigent independentista afirma que "no s'ha convocat perquè no hi ha hagut els estímuls necessaris per part del govern espanyol" i ha replicat al portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que Torra "sempre ha ofert la màxima disponibilitat per parlar de l'autodeterminació, l'amnistia i la fi de la repressió", motiu pel qual no ha estat ell qui l'hagi frenada.Sigui com sigui, Calvo ha avisat que, si finalment és inhabilitat, Torra no podrà participar en una futura reunió de la taula de diàleg . "Què li semblaria si s'exclogués Pedro Sánchez de qualsevol taula?", s'ha preguntat Borràs, en referència a aquesta qüestió, lamentant l'actitud de la vicepresidenta espanyola.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor