Dani Gallardo serà jutjat els dies 6 i 17 de novembre per les protestes de la sentència de l'1-O

Hoy Dani cumple 11 meses en prisión por solidarizarse con Catalunya. Le juzgarán por ello los próximos 6 y 17 de noviembre. Le piden 6 años de cárcel.



Solo la lucha y nuestra solidaridad con él podrán impedirlo. ¡No le abandonemos!



¡Dani libertad!

¡Amnistía total! pic.twitter.com/yO40O04XR4 — Movimiento Antirrepresivo De Madrid (@AntirrepreMad) September 16, 2020

Dani Gallardo, el jove madrileny empresonat per les protestes de la sentència, serà jutjat els dies 6 i 17 de novembre. La Fiscalia demana sis anys de presó pels delictes de desordres públics, atemptat contra l'autoritat i lesions lleus. Gallardo, que porta onze mesos a la presó d'Alcalá Meco, és l'únic dels detinguts en els incidents de la sentència que continua entre reixes, després que la resta de joves empresonats hagin estat absolts o alliberats a l'espera de judici.Gallardo va ser detingut el 16 d'octubre. La detenció es va produir al carrer del Rollo i, en el seu informe, la policia nacional espanyola l'acusa d'haver agredit un agent amb una barra amb claus extreta prèviament d'un palet. El jove no militava a cap organització en el moment de ser detingut i el Movimiento Antirepresivo de Madrid ha exercit de grup de suport des que va entrar a la presó.Durant el període d'instrucció el jutge ha denegat el seu alliberament argumentant que la gravetat dels fets imputats desaconsellen que Gallardo quedi en llibertat. Des del grup de suport, però, són crítics amb el tarannà judicial. "Al final ens queda la sensació que quan veuen un recurs a nom de Daniel Gallardo, directament no se'l llegeixen", lamenten.

