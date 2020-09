Calvo diu que si Torra és inhabilitat no podrà seure a la taula de diàleg

La vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, ha advertit aquest dimecres que si el president de la Generalitat, Quim Torra, és inhabilitat pel Tribunal Suprem "no podrà seure" a la taula de diàleg entre els dos executius sobre la situació política a Catalunya.Segons Calvo, independentment d'aquest fet la taula "existirà" perquè el seu govern no considera la taula com un element "estratègic" sinó que té una "convicció política profunda" de resoldre el conflicte català pel diàleg. Sigui com sigui, ha dit, "seurem els que ens correspongui a cada moment i cada dia en les condicions de legalitat que convé"."Som un govern que fa política sempre en la legalitat. La mesa existeix per sobre de cadascun dels que la composem, i si algun membre no pot seure perquè està inhabilitat la taula, el diàleg, el retrobament i la possibilitat que Catalunya surti de la situació que té continua vigent", ha dit la vicepresidenta en una entrevista a Onda Cero."Jo no sé el que decidirà el Tribunal Suprem, però el que està clar és que aquest govern actua amb la legalitat a la mà i fent política dins d’aquesta legalitat", i per tant "si Torra és finalment inhabilitat no podrà seure a cap taula, però la taula existirà".Calvo ha recordat que Torra va "insistir" en la desobediència en la seva declaració al TSJC i ha advertit que aquest comportament "no es pot fer en un Estat de dret". "Això no serveix per a res", ha dit.Segons Calvo, en el cas que Torra desobeeixi de nou una hipotètica inhabilitació el govern espanyol "no ha de fer res" perquè "Espanya és un estat de dret on la justícia i les lleis reaccionen" i "ningú pot incomplir la llei".

