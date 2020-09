El domini.cat fa 15 anys i ho celebra amb una exposició itinerant i virtual

El domini d’Internet .cat ha fet 15 anys i ho ha celebrat amb un acte al jardí del Palau Robert davant de les entitats, els governs i les persones que van impulsar i han donat suport al .cat durant aquest període..El 16 de setembre de 2005 es va anunciar oficialment l’aprovació del .cat com a domini reconegut a la xarxa, i, d’aquesta manera, es va convertir en el primer domini de primer nivell d’una llengua i d’una cultura al món. Des d'aleshores, s'han registrat més de 108.000 dominis i la taxa de renovació supera el 84%.Durant l’acte, el president de la Fundació .cat , Carles Salvadó, ha explicat que “la creació del .cat fou un cas d’èxit i un triomf per a la comunitat catalanoparlant i avui en dia segueix sent un referent mundial”. També ha destacat la intervenció de Vinton Cerf, expresident d’ICANN i actual Chief Internet Evangelist de Google.Finalment, el vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha fet la cloenda de l’acte tot exposant la important tasca del .cat en la promoció del català a la xarxa.Durant l’acte també s’ha donat a conèixer el projecte Ànima. 15 anys de la Fundació .cat . És l’exposició itinerant que fins a finals de 2021 podrà visitar-se a diferents localitats dels territoris de parla catalana i que ajudarà a conèixer els prop dels 15 anys d’història de la Fundació .cat i l’impacte d’aquest domini.La mostra pretén ser el reflex de l’ànima de l’entitat, una ànima entesa com tot allò que uneix els catalanoparlants. Quelcom intangible, però sí que podem sentir. La nostra llengua i la nostra cultura, la nostra història i el nostre futur, tot allò que compartim com a poble i que ens connecta els uns amb als altres. Una ànima col·lectiva que ens identifica.El recorregut de l’exposició està pensat perquè el visitant viatgi per la història del .cat i en conegui la seva principal tasca: fomentar, impulsar i facilitar l’ús del català a Internet com a eina de normalització lingüística i com a element indispensable per a seguir reforçant la cultura catalanoparlant a la Xarxa. A més a més, i a través d’un joc interactiu, el visitant podrà conèixer quina és la seva ànima digital. Una ànima somiadora, creativa, curiosa, emprenedora, intuïtiva, entusiasta... Valors que es troben també a l’ADN del domini .cat.Davant la incertesa generada per la Covid, des de la Fundació .cat s’ha habilitat una ruta virtual per a poder visitar l’exposició des de qualsevol terminal o dispositiu mòbil. A més, qualsevol persona pot conèixer de ben a prop la seva ànima.cat a través del portal 15anys.cat, tot passejant-s’hi interactivament

