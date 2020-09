Bill Gates preveu quina serà la situació del coronavirus a la tardor, posant data al retorn de la normalitat

El fundador de Microsoft i magnat tecnològic, Bill Gates, és una de les persones més influents del món i una de les més riques. Des de la seva posició, amb milions de dòlars donats a projectes socials a través de la seva fundació -una de les més importants del planeta-, ha analitzat la situació de la pandèmia de coronavirus e n unes declaracions al diari The Telegraph. I la seva anàlisi no és gens positiva. Tot i això, ha posat data a la fi de la crisi.Gates es mostra molt pessimista pel futur a curt termini i assegura que els països de l'hemisferi nord tornaran a uns nivells molt alts de morts per coronavirus a partir de l'octubre. Considera que si no es prenen mesures, les taxes de mortalitat tornaran als nivells del març i de l'abril, sumant-hi l'estacionalitat freda que arriba amb la tardor i l'hivern. L'advertència més preocupant de Gates arriba a través del progrés i la tecnologia."Tornarem a la dècada dels anys 90 en termes de desenvolupament" ha assegurat Gates, que considera que el problema principal de la crisi del coronavirus és l'elevat índex de mortalitat indirecta que provocarà. La gana, la pobresa i l'educació tornaran a caure en picat, segons el fundador de Microsoft, en un termini de dos anys. Aquesta és la data on ell i la seva dona, Melinda Gates, situen el límit "de la pitjor situació possible".On es mostra molt més positiu és en la creació de la vacuna. Els Gates, a través de la seva fundació, van traçar paral·lelismes entre la pandèmia de grip espanyola que va esclatar el 1918 amb l'actual de coronavirus. "En un tancar i obrir d'ulls, una crisi de salut es va convertir en una crisi econòmica, una crisi alimentària, una crisi d'habitatge, una crisi política"

