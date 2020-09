Anunciem la represa de les obres de la Sagrada Família ben aviat i enfocats en finalitzar la segona torre més alta, la torre de la Mare de Déu. El nostre propòsit, acabar-la abans de finalitzar l’any 2021. pic.twitter.com/RW5DleJa7s — La Sagrada Família (@sagradafamilia) September 16, 2020

Les obres de la Sagrada Família no es finalitzaran el 2026, tal com estava establert segons l'última previsió. Aquest dimecres, els seus responsables han apuntat en la presentació de les jornades anuals de portes obertes que el temps de construcció s'allargarà per l'aturada obligada pel coronavirus.En aquest sentit, també s'ha informat que les obres al es reprendran "ben aviat" i arrencaran centrades en acabar "la segona torre més alta", la torre de la Mare de Déu. "El nostre propòsit és acabar-la abans de finalitzar el 2021", afirmen.

