València tanca les zones de jocs infantils dels parcs per contenir el repunt de contagis

L'Ajuntament de València tornarà a tancar a partir de demà les zones de jocs infantils de parcs i jardins per ajudar a contenir el ritme de contagis de la Covid-19 i mantindrà aquesta mesura fins que finalitzi la situació de repunt que s'està registrant a la ciutat.El vicealcalde de València i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha aclarit que els parcs i jardins continuaran oberts, i que només es tanquen temporalment les àrees recreatives infantils a l'aire lliure mentre es mantingui l'actual situació epidemiològica.Així, ha explicat que aquesta mesura es pren a conseqüència de les dades de contagis i davant l'inici de curs escolar on "les autoritats sanitàries i educatives han establert un protocol molt complex i molt detallat per separar els alumnes i evitar el contacte entre diferents grups".Per això, l'Ajuntament ha decidit "reforçar" aquestes mesures amb el tancament a partir de demà de les 664 zones de jocs infantils de la nostra ciutat "igual que es va fer durant l'estat d'alarma". "Una mesura de seguretat adreçada a la població infantil a la vista de les circumstàncies actuals", ha explicat.En aquest sentit, Campillo ha recalcat que cal "atendre la situació especial en què es troba València, amb una població molt alta, que rep molts visitants i en la qual el coronavirus ha tingut un impacte important"."Es tracta d'afavorir el treball de les autoritats sanitàries competents per controlar els contagis", ha assenyalat. En aquest sentit, ha fet una crida a la responsabilitat ciutadana "ara per ara les mesures més importants i eficaces davant de la Covid-19 són les d'autoprotecció; higiene personal, distància social i mascareta obligatòria".

