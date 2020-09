El Grup de Detencions Arbitràries de l'ONU recorda a Espanya que ha d'alliberar els presos polítics

El Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries vinculat a les Nacions Unides ha replicat a Espanya que la resolució que va adoptar el 2019 on demanava la llibertat dels presos independentistes és vàlida. Després de rebre una petició del govern espanyol per revisar la decisió, aquest organisme internacional ha decidit "mantenir l'opinió" perquè no veu cap motiu per revertir-la.Així consta en el seu últim informe sobre el compliment de les seves resolucions que ha presentat aquesta setmana a la 45a sessió del Consell de Drets Humans de l'ONU. En aquesta comunicació, el Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries avisa que l'estat espanyol no ha implementat la resolució sobre els presos.Poc després que el Grup de Treball demanés l'alliberament dels presos per considerar que era "arbitrari", el govern espanyol va demanar una revisió de la decisió en dubtar de la "imparcialitat" i "independència" dels experts que la van adoptar. Segons l'executiu de Pedro Sánchez la resolució contenia "errades i distorsions".Tal com exigia Espanya, el Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries ha reexaminat l'informe que va fer sobre els presos, però ha arribat a la conclusió que van respectar la metodologia habitual. El grup recorda que només reconsidera les seves opinions en "circumstàncies excepcionals" i si s'aporten fets "completament nous" o desconeguts del cas.En dues resolucions separades abans de la sentència pel cas de l'1-O, el Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries va demanar l'alliberament de Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva i Dolors Bassa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor