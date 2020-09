Així es volia rodar una de les escenes més polèmiques de «Game of Thrones»

Joc de Trons va finalitzar en 2019 però, fins i tot més d'un any després del seu desenllaç, segueixen sortint a la llum detalls de la ficció. Ara ha estat George R.R. Martin qui ha revelat com era originalment l'escena en la qual Khal Drogo (Jason Momoa) viola a la seva jove esposa, Daenerys Targaryen (Emilia Clarke). La revista Entertainment Weekly ha publicat en exclusiva un fragment de Fire Can not Kill Dragon , el llibre sobre els secrets de la sèrie escrit per James Hibberd. En un passatge, Martin explica com es va concebre en un principi la seqüència, protagonitzada per l'actriu Tamzin Merchant abans de ser substituïda per Emilia Clarke."En la versió -la que es va emetre- d'Emilia Clarke, és violació. No és violació en el meu llibre, i no és violació a l'escena com ho vam filmar amb Tamzin Merchant. Era una seducció", va explicar l'autor." Dany està una mica espantada però també una mica emocionada, i Drogo està sent més considerat. Les úniques paraules que coneix són 'sí' o 'no'. Originalment era una versió bastant fidel", ha apuntat.L'escriptor també va revelar altres detalls, com que David Benioff i D.B. Weiss volien eliminar el personatge de Rickon. "Els vaig dir que tenia plans importants per a ell i el van mantenir", ha assenyalat.Tot i que la producció va acabar sent un èxit, l'equip no va tenir massa esperances al principi. "Ningú sabia el que estaven fent o què diables era això. No donava la sensació que això fos a canviar les vides de ningú. Però ens vam divertir molt", ha reconegut Nikolaj Coster-Waldau. "Al principi ens va semblar que anava bé, però això es devia al fet que no coneixíem res millor", ha fet broma Benioff.

