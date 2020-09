USTEC denuncia una «operació de màrqueting» en l'obertura d'escoles

El sindicat USTEC-STEs ha carregat aquest dimecres contra Educació per una "operació de màrqueting" en l'obertura d'escoles. "El professorat vol obrir les escoles, mentre que el Departament vol fer veure que les obre", ha afirmat el portaveu, Ramon Font, en una roda de premsa per valorar l'inici del curs, marcat per la Covid-19.Font ha insistit que calen més recursos, com la contractació de més docents per reduir les ràtios, perquè el curs presencial sigui "sostenible". Els sindicats estan consultant els docents la possibilitat de fer vaga en les properes setmanes si la conselleria no s'avé a negociar mesures addicionals i USTEC-STEs vol trobar la "màxima unitat possible" a l'hora de decidir eventuals mobilitzacions, ha assenyalat Font.USTEC-STEs (IAC) creu que amb els mitjans actuals no hi ha "manera de mantenir" les escoles obertes i ha criticat una "operació de màrqueting" del Departament d'Educació des de finals del curs passat i l'obertura d'aquest, sense veure "canvis substancials".Font fins i tot ha acusat el Departament d'Educació de tenir la "intenció real" de "tancar" els centres. "No creiem que el Departament pensi que això és sostenible", ha afirmat. El sindicat considera que la crisi de la Covid-19 se sobreposa als problemes acumulats dels darrers anys i els agreuja, com l'"infrafinançament" o la "manca de democràcia" als centres.Per aconseguir que el curs marcat per la crisi de la Covid-19 sigui presencial, els sindicats demanen des de fa setmanes un increment de professionals, que xifren en 44.500 contractacions de professorat d'infantil i primària, secundària i postobligatòria per garantir que les ràtios siguin d'entre 10 i 15 alumnes.USTEC-STEs també proposa fer jornada compactada, que implica una menor presència dels alumnes i menys desplaçaments; reduir el temps de les classes a secundària a 40-45 minuts per acabar abans la jornada lectiva i poder ventilar els espais i incrementar el nombre de monitors del servei de menjador.L'organització reclama fer proves PCR de forma periòdica a tots els treballadors com a mesura preventiva; almenys tres torns de neteja diaris dels espais i garantir que els centres tinguin suficient sabó i gel hidroalcohòlic i mascaretes FFP2, així com pantalles facials protectores com a mesura complementària a la mascareta.Una altra de les principals demandes del sindicat és regular l'ensenyament telemàtic o híbrid, per si s'haguessin d'aplicar per l'evolució de la pandèmia. Segons una enquesta del sindicat enviada a finals del curs passat a docents i personal de suport educatiu sobre com havien viscut el tercer trimestre, totalment condicionat pel confinament, el 76% dels 9.197 participants van afirmar haver tingut -ells o els alumnes- problemes de connexió. El 87% va modificar la jornada laboral i va incrementar l'horari de disponibilitat.A més, demanen derogar el decret d'autonomia de centres, molt criticat pels sindicats des de fa temps i que, amb la crisi de la Covid-19, USTEC-STEs considera que "ha posat de relleu" que és un "instrument d'eixamplament de desigualtats, de certa falta de control i de cert caos organitzatiu".Segons dades facilitades pel sindicat, en el 82% de les adjudicacions d'estiu ha intervingut directament la direcció (30.018 adjudicacions a jornada sencera de 39.615). El sindicat ha criticat també que el 53% de la plantilla docent sigui personal interí o substitut només en començar el curs, comptant els reforços de la Covid-19. Així, segons càlculs i dades facilitades pel sindicat, si la plantilla docent és de 70.576 -dades del curs passat, sense comptar els docents de religió-, 37.569 són adjudicacions d'estiu de les vacants a personal interí (26.286) i nomenaments d'agost i setembre (11.283).Sobre els reforços de la Covid-19, el sindicat assenyala que se n'han nomenat 2.986 dels 3.200 promesos pel Departament. 1.950 són a jornada sencera; 976 a mitja jornada; 48 amb jornada de 0,83; 2 amb jornada de 0,66 i 10 amb jornada de 0,33, segons USTEC-STEs. El sindicat també denuncia la incorporació de docents el primer dia de curs sense els dies de preparació necessaris.En una concentració conjunta dilluns davant del Departament d'Educació, coincidint amb l'inici de curs, els sindicats van explicar que estaven consultant als docents la possibilitat de fer una vaga. "Hi ha molta gent molt enfadada", ha assegurat Font, que ha destacat que el 83% dels participants a l'enquesta enviada pel sindicat considera que no hi ha hagut voluntat de diàleg del Departament d'Educació i no s'ha escoltat la comunitat educativa durant la gestió de la pandèmia."Aquesta vaga seria diferent a les altres. Veiem gent que és més procliu a fer vagues i que ara diu que no és el moment i al revés. Ho hauem d'analitzar en els propers dies totes les organitzacions i fer una proposta que, per part d'USTEC, serà el màxim d'unitària possible per formar part de la solució i no del problema", ha resolt Font.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor