«Ensenyar que la tecnologia només serveix per fer coets i Fórmula 1 aparta les noies»

Núria Salán és professora i sotsdirectora de l’ESEIAAT i presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia. També és doctora en Ciències dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica per la UPC. A més, compta amb una amplíssima trajectòria d’activitats envers la reivindicació del paper de les dones a la tecnologia i ha realitzat activitats durant més de dues dècades per motivar les noies a emprendre estudis tècnics.L'any 2000 va ser secretària del Congrés Nacional de les Dones i l'Enginyeria a Terrassa i ha col·laborat en totes les edicions del "Programa Dona" de la UPC per apropar els estudis tecnològics a les estudiants de secundària. Ha impartit conferències i ha estat una divulgadora incansable de l'influència del gènere femení en la ciència i la tecnologia.Ara, Salán presentarà el nou programa de Fibracat, L'enginy (in)visible , en què es posa de relleu el protagonisme de dones inventores i científiques que malgrat la seva rellevància històrica, no han tingut la popularitat i reconeixement de personatges com Nicola Tesla o Alexander Fleming.ha parlat amb ella per conèixer de primera mà tots els detalls de la nova estrena i conèixer el paper de la dona en un camp masculinitzat com l'enginyeria.

- Què suposa aquest repte per a vostè?

"Trobar informació i sobretot imatges de les nostres protagonistes ha estat un repte majúscul"

"Hi ha invents imprescindibles a la nostra vida quotidiana que han estat ideats per dones i no se n'ha fet ressò"

"Volem demostrar que la tecnologia és un camp molt ampli amb cabuda per a tothom, amb àmbits més socials, mèdics o motrius"

- És una aventura totalment nova. Sóc professora i estic acostumada a comunicar els continguts als meus alumnes, però parlar amb una càmera i per a un públic tan ampli em resulta estrany però a la vegada motivador i encoratjador. Està molt bé que Fibracat s'hagi decidit a donar veu a dones molt influents totalment esborrades dels llibres de text i jo estic encantada i orgullosa de donar-les-hi veu.- Jo impartia conferències amb el mateix nom que ara tindrà el programa. Parlava arreu del món sobre l'experiència de les primeres dones titulades en enginyeria de l'Estat. A més, com a complement, donàvem a conèixer la història de dones inventores totalment desconegudes. Quan va conèixer el projecte, Meritxell Bautista, responsable de Fibracat, em va contactar per convertir en un programa de televisió el contingut que jo transmetia.- Trobar informació i sobretot imatges de les nostres protagonistes ha estat un repte majúscul. D'altra banda, hem hagut de fer guions que no fossin avorrits, dinàmics i entretinguts. Volíem convertir les conferències en un producte que pogués arribar a qualsevol llar i a un públic ampli.S'emetrà cada dimecres a les 20 h amb una durada d'entre 20 minuts i mitja hora. Cada episodi donarà veu a dues dones, d'origen estranger, estatal o catalana, i s'intentarà fer coincidir algun dia internacional o efemèride amb la temàtica del programa cada dia. S'explicarà la biografia, curiositats inèdites, com les aficions o trets familiars. Algunes de les protagonistes encara estan vives, pel que hem parlat amb elles i n'hem tret dades i anècdotes molt interessants.Tot i que fa 20 anys que treballo en qüestions de tecnologia i gènere, estic meravellada del que estic aprenent fent i revisant els guions dels programes. És impressionant la quantitat de dones silenciades en aquest sentit. Hi ha una manca de referents femenins als llibres de text, que provoca que els i les estudiants les desconeguin. Tothom coneix una gran científica com Marie Curie, però hi ha invents imprescindibles a la nostra vida quotidiana que han estat ideats per dones i no se n'ha fet ressò, pel que aquest és el nostre objectiu.Ara tenim una desena de programes gravats, però totes les emissions seran un producte recent; volem anar pas a pas. Podríem fer centenars de programes, però ara esperem la resposta de l'audiència per veure si el podem fer durar. La meva il·lusió és que tingui diverses temporades.Ens donarà un coneixement fins ara perdut, inexistent. Coneixerem les inventores d'eines com el rentavaixelles, el paraigua plegable, el neteja parabrises o el congelador, entre d'altres. Estem parlant de persones molt influents, moltes de les quals no existeixen per a Google pel fet de ser dones.El nostre objectiu és aproximar la tecnologia a nois i noies des d'una vessant més humana. Inevitablement, és possible que el sector femení empatitzi més amb les protagonistes del programa, pel que si guanyem noies i mantenim el nombre de nois, serà un èxit.Hi ha una falta de referents molt evident, així com un desconeixement generalitzat per part de les dones del que es pot arribar a fer amb la tecnologia i del que elles poden aportar-li. Ensenyar que la tecnologia només serveix per fer coets i Fórmula 1 aparta les noies, pel que nosaltres volem demostrar que és un camp molt ampli amb cabuda per a tothom, amb àmbits més socials, mèdics o motrius. Necessitem més dones i des de L'enginy (in)visible crec que ho podem fer.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor