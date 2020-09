Retiren per salmonel·la un altre lot de fuet elaborat a Catalunya

Les dades concretes del producte afectat per aquesta alerta són les següents:



- Producte: espetec / fuet extra.



- Productor: Embotits Solà SA amb RGSEAA: ES10.12147 / B (Vic) i ES10.01924 / B (Gurb).



- Diverses marques comercials: Cabanes, Embotits Solà, la Granja, Calet, Solà i Masó, Don Teo, Cambasec, Sanglier, Fran-per, Vic d'Or, Tapas Pape, Julian Mairal i Reketukas.



- Marca Sanitària: ES10.12147 / B, excepte en el producte amb marca "SOLÀ" que és ES10.01924 / B.



- Presentació del producte: 150 g (excepte els lots 20/08-01 i 20/08-02, que és de 140 g).



- Lots (amb qualsevol data de consum preferent):

20/22-03

20/26-02

20/26-03

20/27-01

20/22-02

20/08-01 (Distribuït íntegrament a Lituània)

20/08-02 (Distribuït íntegrament a Lituània)

20/29-04 (Distribuït a Catalunya i Lituània)

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha ordenat retirar del mercat un altre lot de fuet produït a Osona, per la presència de salmonel·la. Concretament es tracta d'un espetec / fuet extra elaborat a Gurb, per Embotits Solà.Aquesta informació ha estat traslladada per l'AESAN a totes les comunitats autònomes amb l'objectiu de retirar tots els productes afectats dels canals de comercialització. Així, es recomana a les persones que tinguin al seu domicili productes d'aquests s'abstinguin de consumir-los i els tornin al punt de compra.La presència de salmonel·la en els aliments pot suposar riscos per a la salut de les persones que els consumeixen (principalment diarrea i/o vòmits acompanyats de febre i mal de cap). Les autoritats sanitàries franceses ja van detectar 18 casos de salmonel·losi que s'haurien contagiat amb algunes partides de fuet contaminades de la mateixa empresa. Entre els afectats, hi havia una dotzena de nens, dos dels quals es van haver d'hospitalitzar, tot i i que no en estat greu.Amb aquest, són vuit els lots de l'empresa osonenca afectats per la salmonel·la. La majoria s'han distribuït a França, però també se n'han venut a Catalunya, l’Aragó, Bèlgica, Andorra, Andalusia, les illes Canàries, Cantàbria, Madrid i Lituània.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor