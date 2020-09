ERC reclama eleccions a Torra per «no entregar la institució als repressors»

El president d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, al debat de política general Foto: Adrià Costa

El president de JxCat al Parlament, Albert Batet, aquest dimecres. Foto: Adrià Costa

Dos partits governant plegats, dues estratègies que col·lisionen a l'espera de la decisió del Tribunal Suprem. El debat de política general, amb regust de fi de legislatura, ha evidenciat el xoc no resolt entre Junts per Catalunya i ERC. Mentre que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha allunyat la convocatòria de les eleccions amb l'argument que toca centrar-se en la gestió de la pandèmia, ERC ha exigit a Torra que "mantingui la dignitat del càrrec" i convoqui eleccions abans que siguin els tribunals els que prenguin la batuta del calendari si el president acaba sent inhabilitat, entregant així "la institució als repressors".Els republicans han centrat el gruix del seu discurs a esgotar les poques possibilitats que consideren que hi ha perquè Torra premi el botó electoral abans del veredicte del Suprem. "Ens toca preparar la resposta a consciència. Aquest no pot ser un nou episodi de divisió ni de càlculs electoralistes de curta volada. Fins ara l'acord no ha estat possible i el temps s'acaba", ha advertit el president parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, que ha emplaçat JxCat a evitar que sigui el Suprem qui marqui quan comença i quan acaba la legislatura i qui presideix la Generalitat."President, el que li volen fer és inacceptable, però no podem acceptar entregar la institució als repressors", ha insistit el dirigent republicà, que ha lamentat que la inhabilitació seria "injusta i vergonyosa", ja que "només el Parlament pot posar o treure presidents". ERC, però, no ha amagat que el seu temor és que hi hagi qui vulgui aprofitar la situació per "desgastar el company de viatge", en referència a l'interès electoral pel qual consideren que Torra ajorna la convocatòria d'eleccions, motiu pel qual ha instat a evitar "electoralismes pensant en la reconstrucció d'un partit".Sabrià ha argumentat que precisament per la complexitat que suposa gestionar les conseqüències de la pandèmia cal evitar que Catalunya se situï en un període de "6 o 8 mesos de provisionalitat", si Torra és inhabilitat, obrint pas a un executiu amb menys competències en una situació tan complexa. La proposta d'ERC és que se celebrin comicis per triar un Govern "plural i ampli, cohesionat i fort".A l'acord, ha insistit, s'hi ha de poder arribar "sense imposicions ni xantatges" i ha advertit que "no fer res" seria "irresponsable". Pacte, consens i escurçar la provisionalitat és el trident del fil conductor de la petició que ha fet ERC al president. "No està sent una legislatura fàcil i ara podria acabar de forma sobtada i abrupta. S'ha de mantenir la dignitat del càrrec", han demanat els republicans.La "resposta de país", segons Sabrià, hauria de ser, en primer lloc, entre els socis de Govern -JxCat i ERC-, per després fer-lo extensiu a la CUP i les entitats sobiranistes. I contradient el que havia afirmat Torra sobre aquest acord, ha considerat que "demanar estratègia i planificació no és avalar la repressió, ho seria deixar que aquesta passés per sobre". "Amb la unitat som forts", ha insistit, en una de les moltes crides a pactar una estratègia compartida per "reprendre la iniciativa i el trajecte cap a la República" fugint d'un simbolisme que "només apel·la a aquells ja convençuts".En aquest sentit, Sabrià ha defensat el full de ruta d'ERC, desgranat en un recent llibre d'Oriol Junqueras i Marta Rovira, el qual inclou intentar forçar el diàleg perquè, si falla, se sumin raons i poder convèncer més gent. "No ens fa por la desobediència i la unilateralitat, si abans som més", ha etzibat, defensant que "el diàleg és la confrontació més intel·ligent que es pot fer a l'Estat", en referència al clam de Carles Puigdemont i JxCat. Tot i això, "mai no s'ha de contraposar a la mobilització, per tenir força".El projecte republicà, segons Sabrià, passa per cinc punts: superar el 50% de vots independentistes en unes eleccions -"ser pocs i convençuts et permet resistir, però no guanyar", ha afirmat-; generar "grans aliances per teixir els grans consensos del país"; "forçar l'Estat a acceptar l'autodeterminació i l'amnistia" portant-hi aquests consensos avalats per un "80% de catalans"; "millorar la vida de tots els catalans i posar els fonaments de la República catalana" des de les institucions"; i generar "aliances internacionals per explicar la causa catalana al món".Per contra, JxCat tanca la porta a la petició d'eleccions i ha etzibat que "pactar la data electoral no és la solució que mereix l'independentisme i el país davant d'una possible inhabilitació de Torra", segons el president del grup parlamentari, Albert Batet, que també ha demanat que no es doni per feta la inhabilitació del president. El diputat ha insistit que els partits independentistes s'han de posar d'acord, però no en una data d'eleccions, sinó en el "què es fa" per avançar cap a la independència. "Tenim el deure d'entendre'ns sense retrets", ha afirmat.Igualment, ha considera que "gestionar amb solvència implica confrontació amb l'Estat", tot advertint que Torra pot ser el tercer president de la Generalitat inhabilitat en els darrers deu anys. "Seria la constatació que l'Estat està més preocupat per frenar l'independentisme que per frenar la pandèmia. Volen inhabilitar la nostra democràcia i executar un cop d'estat contra Catalunya. No els hi podem permetre", ha sentenciat.Així mateix, el dirigent de JxCat ha tancat files amb la gestió que ha fet Torra de la gestió de la pandèmia. "Ha actuat amb diligència i anticipació i pensant en tots els catalans", ha defensat. En canvi, ha considerat que el govern de Pedro Sánchez va actuar "tard i malament" i va "aprofitar l'emergència per reforçar la unitat d'Espanya".

