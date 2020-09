ÀUDIO ANÀLISI «Regust de comiat al Parlament»; per Joan Serra Carné

Quim Torra ha perseguit un objectiu al debat de política general: transmetre que la prioritat del Govern ha estat i és la gestió de l'epidèmia. Ni disputes entre socis, ni càlculs electorals, ni plans per respondre a la més que probable inhabilitació que dicti el Tribunal Suprem. Sosté Torra que l'únic que motiva cada dia el seu executiu és atendre, de la millor manera possible, les conseqüències de la crisi sanitària, social i econòmica que deixa el coronavirus.Per això, ha dedicat bona part del discurs al Parlament a l'enumeració funcionarial de les mesures preses pel Govern, abans i després que la Covid-19 ho canviés tot. To baix i parsimoniós, lluny del vigor que exigiria un executiu que comença el curs polític. El president ha defensat la feina feta i els resultats obtinguts -sí, en contraposició als del govern espanyol i d'altres autonomies com Madrid- i també ha promès dedicació absoluta a la causa. Però de les seves paraules n'ha traspuat més un regust de final d'etapa que no pas l'energia d'algú que té reptes per endavant.La legislatura arriba a l'epíleg, perquè el Govern demostra que no té un rumb compartit, però l'epíleg no serà breu, si ens fixem en el que ha dit Torra i també en el que ha deixat de dir. Tres exemples. Quan el president demana centrar-se en l'epidèmia, expressa per omissió que vol posposar tan com pugui l'avançament de les eleccions. Quan el president carrega contra l'Estat per desplegar "el cercle perfecte de la repressió", persegueix denunciar la seva inhabilitació sense explicar, però, per què no ha pactat amb Esquerra i la CUP una resposta unitària al Suprem. I quan el president critica els partits per permetre que l'inhabilitin, de facto posa en dubte la via del diàleg i abona l'estratègia de la confrontació.Torra serà demà a Madrid i en els pròximes dies farà evident que un tribunal és qui col·loca i treu presidents de la Generalitat. La denúncia és necessària, i també és legítima. Però caldria explicar-ho tot. Caldria dir que del Suprem se'n volen treure rèdits. Perquè som en un comiat, el del president Torra, que s'allargarà per planificar la batalla electoral.

