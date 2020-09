Patronal i comerciants rebutgen el pla de mobilitat de Colau

Un total de 55 entitats formades per comerciants, patronals i gremis com el de tallers, instal·ladors i agents comercials han presentat aquest dimecres la Plataforma Pro Mobilitat Lliure per expressar el seu rebuig frontal al pla de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Entre els impulsors hi ha les patronals Foment del Treball, Fepime, Fecavem, Anesdor i Cecot, associacions de comerciants com Barcelona Oberta o plataformes veïnals com Stop Colau. A l'acte de presentació també hi han assistit representants d'ERC, JxCat, Ciutadans i el PP.Els representants de les entitats han criticat el govern municipal per la manca de diàleg i consens i han reclamat que les polítiques de mobilitat siguin concebudes de manera "holística", tenint en compte tota l'àrea metropolitana de Barcelona.Al manifest, critiquen que relacionar el vehicle privat amb un "luxe i malbaratament" és "injust i populista" i que imposar el transport públic i col·lectiu és "ignorar la realitat polièdrica" en un context que, afegeix, cal mantenir la distància social per evitar aglomeracions. Així mateix, carrega conta la instal·lació dels blocs de formigó i les pintures de colors a l'asfalt del carrer "que no entén ningú" i recorda que inclús la Fiscalia ho investiga pe seu "ús inapropiat". "S'ha anat per lliure", exclama el manifest.Un dels sectors més crítics amb la nova mobilitat és el comerç. La directora de Barcelona Oberta, Núria Paricio, ha advertit que el comerç a la capital està sobredimensionat i que un 57% dels clients procedeixen de fora d'aquesta àrea, un percentatge que s'eleva fins al 70% al centre. Ara, lamenta, aquests clients tenen moltes més dificultats per arribar-hi mentre les restriccions estan "ofegant al sector". "El comerç està a l'UCI i és com si vingués algú i li treies l'oxigen", ha comentat.La regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Rosa Alarcón, també ha intervingut a l'acte i ha admès que "les coses es podrien haver fet millor" però ha negat que hi hagi hagut manca de diàleg i ha defensat que les dacions també es prenen des d'una òptica metropolitana, com per exemple la Zona de Baixes Emissions.Alarcón ha subratllat que a Barcelona i la seva àrea metropolitana hi ha tres milions de persones concentrades en només 600 quilòmetres quadrats, "un espai molt petit i en el qual molta gent tenim dret a fer moltes coses". Per això, ha defensat les diferents formes de mobilitat, des dels desplaçaments a peu fins en cotxe o moto i ha dit que ha d'aportar solucions, també en la crisi mediambiental i sanitària actual.La plataforma, que s'ha presentat avui en societat, es va constituir al juliol i es reunirà pròximament per decidir si emprèn algun tipus de mobilització.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor