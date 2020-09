El Gremi d'Hotels de Barcelona demana un pla de rescat de 450 milions d'euros a fons perdut

El Gremi d'Hotels de Barcelona ha alertat de la situació "dramàtica i insostenible" del sector per la crisi del coronavirus. Després de sis mesos d'activitat pràcticament nul·la, el sector xifra en 850 milions d'euros la caiguda de facturació i assegura que el descens de visitants és "molt significatiu".Segons el Gremi hi ha 30.000 treballadors que encara no han tornat a la feina, entre els quals hi ha empleats temporals que no han estat renovats. El president de l'entitat, Jordi Mestre, ha advertit que està en risc la viabilitat de molts establiments hotelers. "Si seguim així, a finals d'aquest trimestre veurem molts hotels en concurs de creditors i comprats per fons voltors", ha lamentatActualment, hi ha aproximadament un 25% de la planta hotelera de la capital catalana oberta, amb ocupacions al voltant del 10% i el 15% i una reducció dels preus a la meitat. "La situació en aquests moments és insostenible", ha resumit Mestre en una roda de premsa aquest dimecres per valorar la situació del sector hoteler a la ciutat.A l'agost, Barcelona ha tingut prop de 3.200 persones allotjades en hotels al dia, divuit vegades menys que les 58.000 registrades al mateix mes de l'any passat. Pel que fa al mercat laboral, actualment hi ha 3.500 treballadors que han pogut tornar a la feina, mentre que hi ha al voltant de 30.000 que encara no s'han reincorporat.Mestre ha reclamat un "pla de rescat" a fons perdut amb una aportació directa d'entorn 450 milions d'euros. "Hem tingut ajudes financeres a través dels crèdits ICO, però ja no tenim més marge d'endeutament. No parlem d'optimitzar els nostres comptes de resultat, estem parlant de sobreviure", ha manifestat.El president del Gremi d'Hotels de Barcelona ha assegurat que és "fonamental" ampliar els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) "amb bonificacions màximes" fins a Setmana Santa de 2021 "com a mínim". En aquest moment és quan Mestre preveu que el sector es comenci a recuperar després d'un 2020 "perdut".El president del gremi ha demanat també "flexibilitat" per poder treure el personal de l'ERTO i una moratòria en el pagament dels lloguers. Mestre també ha proposat una exoneració dels impostos, l'ajornament en dotze mesos de les amortitzacions de capital de tots tipus de préstecs i diferir el pagament de l'impost turístic sis mesos més.

