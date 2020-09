Amenacen amb detonar una granada els Mossos que els volien desallotjar

Un home de nacionalitat espanyola ha estat detingut a Barcelona aquest dimecres a les nou del matí després d'amenaçar amb detonar una granada des del balcó per evitar el desallotjament del pis que ocupava, segons ha avançat El Periódico i ha confirmat l'ACN de fonts policials.Els Mossos d'Esquadra han acudit a un desallotjament al número 52 del carrer Tenor Masini després de l'arribada de la comitiva judicial i un dels ocupes ha sortit al balcó amb la intenció de fer esclatar una granada de mà. Després d'activar l'equip Tedax s'han desallotjat els veïns del pis superior de l'edifici. Finalment l'home ha lliurat l'artefacte, que no tenia càrrega explosiva, després de parlar amb els artificiers, i ha estat detingut per un delicte d'amenaces.Al domicili ocupat hi vivien dos germans que sumen 23 antecedents policials per robatoris violents en establiments comercials.

