Baños, després de declarar per desobediència: «El feixisme no pot entrar en cap institució»

Aquest matí @antoniobanos_ ha declarat a la Ciutat de la Justícia per no respondre a les preguntes de V0X #NoPassaran



Seguirem plantant cara a l'extrema dreta, i així ens ho expliquen al següent vídeo 👇 pic.twitter.com/54ZQKTWjjI — CUP Països Catalans (@cupnacional) September 16, 2020

L'exdiputat de la CUP Antonio Baños ha declarat aquest matí davant d'un jutge de Madrid per un possible delicte de desobediència per haver-se negat a respondre les preguntes de Vox en el judici del procés. A través d'un missatge difós a les xarxes socials, Baños, acompanyat de l'exdiputada Eulàlia Reguant, també imputada pels mateixos fets, ha explicat que segurament el cas arribarà a judici i que això és important "per marcar un límit". "El feixisme no pot entrar a cap institució, tampoc la jurídica, i l'hem de combatre des del principi", ha dit.Reguant ha assegurat que la presència de Vox al judici de l'1-O "no era una anècdota", sinó que formava part de "la connivència que ha existit sempre a l'Estat per no haver depurat el sistema judicial durant la transició". L'exdiputada ha qualificiat el judici de "farsa" i ha reivindicat el dret a l'objecció de consciència. "La presència de Vox ja va fer virar cap a la dreta tot aquell procediment i encara es van vulnerar més drets", ha afirmat, i ha demanat combatre el feixisme "allà on es trobi".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor