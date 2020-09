Es que amb aquest cognom que tens...

Per Anonim 1234 el 16 de setembre de 2020 a les 13:36 0 0

... tan català, "Mitjà", no esperis que espanya et proposi per a res, a espanya odien que a nivell internacional es vegin cognoms catalans (excepte si ets un unionista radical, com en Borrell o aquell ministre que fins i tot es deia "Català" de cognom).