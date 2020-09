CaixaBank i Bankia donaran llum verda a la fusió aquest dijous

Acord entre CaixaBank i Bankia per tirar endavant el procés de fusió . Fonts financeres han confirmat que les entitats convocaran aquesta tarda els seus consells d'administració per celebrar dijous una reunió on hauran de donar llum verda a la integració.Les negociacions, des que es va confirmar l'inici de les converses per explorar la fusió, han estat intenses, i han servit per perfilar el pes que tindrà cada entitat en el nou banc, així com el nom –que seguirà sent CaixaBank- o el procés de sinèrgies per retallar costos i plantilla, i garantir la rendibilitat. El FROB, principal accionista de Bankia, haurà d'analitzar també l'operació.

