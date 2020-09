L'impacte de la Covid a les escoles: 34 grups confinats i 126 positius

En total, hi ha 34 grups confinats en tot el país, 7 dels quals són escoles bressol, que van iniciar la seva activitat abans del 14 de setembre. Els nous grups són:



Jesuïtes de Sant Ignasi (Barcelona)

Escola Santa Maria del Mar (Salou)

Llar infants Els picarols (Manlleu)

Escola Ildefons Cerdà (Centelles)

Escola Carles Capdevila (Balenyà)

Escola Mary Ward (Badalona).

Escola Salvat Papasseit (Santa Coloma de Gramenet)

Escola de Forallac (Forallac, Girona)

Institut de Santa Eugènia

Institut Sant Feliu de Guíxols

Institut Joan Oró (Lleida)

Institut Torre Roja (Viladecans)

Salesians (Sant Boi del Llobregat)

Escola Bon Soleil (Gavà)

Escola bressol hospital universitari Vall d’Hebron (Barcelona)

Escola Diputació (Barcelona)



I els que ja hi havia ahir:



- Benjamin Franklin (Barcelona)

- Institut Pedralbes (Barcelona)

- Llar d’Infants Tintín (Barcelona)

- Institut Jaume I (Salou)

- Escola Pau del Clos (Tarragona)

- Llar d'infants Diví Pastor (Igualada)

- Llar d’infants Blancaneus (Torelló)

- Escola Bressol Municipal els Pinetons (Mollet)

- Escola Bressol Municipal el Teler (Granollers)

- Escola Ponent (Granollers)

- Escola Privada Hammelin (Montgat)

- Escola 25 de setembre (Rubí)

- Centre Concertat Cultural Fluvià (Badalona)

- Maristes (Girona)

- Escola Taialà (Girona)

L'afectació de la Covid-19 al sistema educatiu continua sent molt baixa quan tot just han passat dos dies des que va començar el curs. Actualment hi ha 34 grups confinats que afecten 27 centres d'arreu del país, això suposa un 0,49% del total. Això significa el doble respecte ahir, que n'hi havien 17. Pel que fa als professionals educatius, hi ha 72 casos positius (0,05% del total de la plantilla) i 54 alumnes positius (0,03% del total d'alumnes). D'aquests positius se'n deriva el confinament de 285 professionals (0,19%) i 516 alumnes confinats (0,03%). Pel que fa a centres confinats totalment no hi ha novetats: només dos centres no han pogut obrir per Covid.Actualment hi ha confinats 34 grups, que afecten 27 centres. A Barcelona hi ha 8 grups confinats dels quals 4 són nous. A Tarragona no hi ha novetats. A Catalunya Central n'han aparegut tres de nous. Al Maremse i Vallès Oriental, tampoc hi ha novetats, i tampoc al Vallès Occidental. A les comarques de Barcelona hi ha dos casos nous. A Girona, tres grups nous confinats. A Lleida, un nou grup confinat. Al Baix Llobregat, tres de nous. En total, hi ha 27 centres afectats pels grups confinats, dels quals set són llars d'infants. Representen només un 0,49% en relació al global de centres."Han passat pocs dies per veure la incidència de la pandèmia als centres escolars", ha remarcat Núria Cuenca, secretària general d'Educació. A dia d'avui, per tant, l'afectació del sistema arran del Covid és del 0,49%, amb 0,5% de professionals afectats i 0,03% d'alumnes afectats. De cara a la setmana que ve, el Departament d'Educació confia tenir dades més fiables i significatives a partir de la setmana que ve. Cuenca ha volgut agrair a la comunitat educativa l'esforç per poder obrir amb "certa normalitat" les escoles i també ha agraït la confiança de les famílies, que han comprès també les dificultats que suposa organitzar un centre i un sistema educatiu en un context de pandèmia. La secretària general ha demanat no abaixar la guàrdia fins que no es redueixi l'impacte de la pandèmia.Marc Ramentol, secretari general de Salut, ha remarcat la importància de poder reobrir les escoles. "Les escoles són un lloc segur i han de dur a terme la seva tasca amb les mesures necessàries", ha apuntat. Ramentol ha destacat l'esforç que ha fet el Departament de Salut tant en matèria de recursos humans, materials i de formació per controlar millor els brots que hi ha i aniran sortint a Catalunya. "Ens hem preparat. L'obertura d'escoles és d'una gran complexitat però és una expressió de la normalitat que ha de recuperar el país", ha apuntat.Així, la valoració del Departament és "força positiva" en relació al protocol de detecció de casos, tot i que hi haurà aspectes que "s'aniran millorant" per adaptar-los a la realitat del país. Ramentol ha assegurat que els protocols estan funcionant i als centres on hi ha casos s'estan fent PCR als contactes estrets i analitzant les característiques de cada cas. "Són pocs casos i encara no ens permeten detectar o valorar l'impacte epidemiològic que ha tingut els centres escolars sobre la corba epidèmica", ha dit el secretari general.Ramentol ha reivindicat l'evidència disponible, que cada vegada és més. "L'evidència ens diu que si es compleixen els patrons, la gran part de casos en infants seran casos que s'hauran contagiat fora de l'àmbit escolar". En aquests sentit, ha insistit que les escoles no actuen com a "amplificador" de l'epidèmia, però sí que es veuen afectades per la situació del context, i per això és clau reduir l'impacte de l'epidèmia a Catalunya. La incidència al país, a dia d'avui, és estable i ha disminuït lleugerament, però la situació continua sent "de risc de rebrot elevat". "Hem de continuar prenent mesures i complint les indicacions de Salut", ha dit.Per fer el seguiment de l'impacte de l'obertura de les escoles sobre la corba epidèmia, i sobre l'aplicació del protocol, Salut i Educació treballaran de manera coordinada amb un grup format per experts dels dos departaments. Setmanalment es faran rodes de premsa per analitzar la situació de l'epidèmia a les escoles.Pel que fa a l'absentisme escolar que s'ha produït en determinats punts de Catalunya -com ara el barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs-, des d'Educació es vol treballar amb la comunitat educativa i les famílies dels alumnes per "fer-los entendre que les escoles són segures i que els fills necessiten anar a l'escola". Cuenca ha dit que s'intentarà "empatitzar i fer pedagogia" perquè tornin a portar els nens a classe, i s'estan dissenyant pautes per fer l'acompanyament a les famílies i convèncer-les perquè els seus fills tornin a l'aula.

