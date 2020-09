Madrid farà confinaments selectius per aturar el coronavirus

La Comunitat de Madrid ha anunciat que farà confinaments selectius en les zones amb més incidència del virus i que aplicarà només restriccions en la mobilitat i la concentració de persones davant de l'augment de contagis. El viceconseller de Salut Pública i Pla Covid-19, Antonio Zapatero ho ha anunciat aquest dimecres i ha explicat que les noves mesures entraran en vigor entre diumenge i dilluns i que podrien afectar a tota la regió no només a la capital. Zapatero ha dit que les mesures que s'estan prenent no són suficients i ha alertat que hi ha "un comportament de relaxació" entre la ciutadania que "no ens podem permetre". De moment, no contemplen tancaments a l'hostaleria però ha avançat que si que es podrien variar els aforaments.Zapatero ha explicat que, malgrat que la situació a la comunitat és d'un "creixement sostingut", les mesures que s'estan prenent no són "suficient" i ha anunciat noves restriccions entre el cap de setmana i dilluns que ve.En una roda de premsa de balanç de la situació, el viceconseller de Salut ha detallat que les mesures que van entrar en vigor el 7 de setembre es revisaran aquest divendres i que les noves accions passaran per fer confinaments "selectius" per zones bàsiques de salut o àrees de salut amb més incidència. També restriccions en la concentració de persones i la mobilitat. La previsió és que tinguin un caràcter immediat.En aquest sentit, ha dit que la comunitat ha decidit fer "un pas més" amb l'objectiu d'aconseguir que la "línia d'infectats comenci a disminuir". Zapatero ha afirmat que hi ha un comportament generalitzat de "relaxació ciutadana" que "no ens podem permetre"."És quelcom que veiem cada vegada que sortim al carrer, a les terrasses i als locals d'oci", ha dit. Malgrat això, d'entrada no es plantegen tancaments en l'hostaleria, tot i que sí que hi podria haver canvis en els aforaments.També ha explicat que no es plantegen sol·licitar l'aplicació de l'estat d'alarma que va oferir el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. "No sóc un expert jurídic però no crec que sigui necessari per a les mesures que hem anunciat", ha precisat. D'altra banda, a preguntes dels periodistes ha dit que han de "reflexionar" sobre altres accions com ara confinaments domiciliari o tancament d'escoles.

