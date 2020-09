L'oposició dona per esgotat el Govern de Torra

Miquel Iceta i Eva Granados, a la bancada del PSC durant el debat de política general Foto: Adrià Costa

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, dirigint-se al faristol. Foto: Adrià Costa

El diputat de la CUP Carles Riera, en el debat de política general. Foto: Adrià Costa

"Adéu, senyor Torra", ha dit el líder parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa. "No val la pena seguir", ha assegurat el líder del PSC, Miquel Iceta. "Ens podem trobar amb dos presidents i cap d'ells efectiu, i això no és defensar Catalunya", ha reblat la presidenta parlamentària dels comuns, Jéssica Albiac, mentre que la CUP ha situat unes noves eleccions com a inici d'un nou cicle independentista. Resumien així, des de visions molt divergents, com l'oposició dona el Govern de Quim Torra per esgotat.De fet, durant el debat de política general, els partits han recordat que així ho va considerar el mateix president el 29 de gener quan va anunciar que convocaria les eleccions just després de l'aprovació dels pressupostos. Ara, el discurs de Torra ha allunyat aquesta possibilitat mentre els rivals polítics assenyalen "les divisions" i "el bloqueig" que forma part de l'historial dels dos socis de Govern. Tots els partits, a excepció de Ciutadans -en caiguda lliure, segons les enquestes-, han reclamat que cal convocar ja eleccions.El president parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa, ha acusat Torra i el Govern d'haver creat "un clima ideològic hostil del dissident", amb assenyalaments dels no independentistes, "linxament de persones que parlen castellà" a l'escola, la sanitat o els llocs de treball, "aplaudint els processats per terrorisme", amenaçant funcionaris o amb piulades identificant jutges. També ha denunciat que TV3 està "comandada amb mà fèrria per comissaris polítics i la neutralitat hi brilla per la seva absència".A l'inici del discurs, en tot cas, ha burxat en la previsible inhabilització del president català, a qui ha acusat de no poder oferir perspectives de futur, perquè "no serà Torra ni els seus consellers els que gestionin" la Generalitat els propers dies. Aquesta haurà estat, ha lamentat, la "segona legislatura amb menys projecció legislativa de la darrera dècada" i ha assenyalat que, segons el discurs del president, ell "no té res de culpa i els dolents dolentíssims són els de Madrid".Carrizosa ha retret igualment a Torra que fes costat als CDR i l'ha fet corresponsable de les "imatges del caos" en les mobilitzacions posteriors a la sentència de l'1-O, així com ara manté "Catalunya paralitzada" a causa de les disputes entre JxCat i ERC per la data de les eleccions. El cap de l'oposició ha carregat contra la gestió de la pandèmia i ha defensat que l'Estat havia de gestionar les mesures de forma centralitzada i aplicar "solucions uniformes per no afectar l'economia i fer dels processos productius un caos".El líder del PSC, Miquel Iceta, ha centrat el seu discurs en assenyalar que, si abans de la pandèmia el Govern estava "esgotat", ara encara ho està més després d'una gestió "ineficaç" de la pandèmia que ha derivat en divisions enquistades que ha anat en detriment dels avenços. "Ni tan sols sabem en nom de qui ens parla quan ens parla de futur", ha deixat caure tot burxant en la disputa entre JxCat i ERC, però també en les disputes entre JxCat i el PDECat. És per això que ha llançat una advertència a Torra: "La continuïtat del seu Govern és un error pel seu país".Els "càlculs partidistes", ha argumentat, han portat la batuta de les decisions del president i no la defensa dels interessos de la ciutadania. El resultat, ha dit, ha estat "la degradació de les institucions" per l'actuació "irresponsable" del seu president, amb la qual cosa ha demanat a Torra que no "allargui més" la vida del Govern. "No val la pena seguir", ha insistit reclamant la convocatòria d'eleccions.Segons Iceta, el "processisme és una gran mentida que ha culminat amb gran fracàs" tant pel que fa a l'assoliment del seu objectiu com en els efectes que ha tingut en la gestió, uns dèficits que considera que s'han agreujat durant la gestió de la pandèmia. Ha criticat que Catalunya és "l'únic país que s'ha permès tenir vacant la secretaria de Salut Pública durant 46 dies en plena pandèmia", tot i reconèixer que el nomenament de Josep Maria Argimon n'ha millorat la gestió. Malgrat tot, la diagnosi d'Iceta és que durant aquest mandat no hi ha hagut "cap nova proposta, prestació o servei" que hagi millorat la vida dels ciutadans i que les mancances que tenia d'origen el Govern s'han accentuat encara més arran de la pandèmia.En aquest sentit, el líder socialista ha lamentat que Torra continuï aferrat a l'estratègia de la "confrontació" i ha insistit que, tot i que mantingui aquesta actitud, l'Estat ha transferit recursos extraordinaris. De fet, pel que fa a l'assenyalament del dèficit fiscal que ha tornat a subratllat Torra, ha advertit que no hi haurà un nou sistema de finançament fins que hi hagi un nou Govern que estigui disposat a negociar-lo. Iceta ha reclamat al president voluntat real de diàleg amb el govern espanyol però també amb l'altre "mig país" que considera que Torra deixa de banda. De fet, ha reclamat que per protegir i fer avançar el català no s'ha de fer "retrocedir" el castellà. "Tan catalanista és qui pensa que la independència proporcionarà el progrés com qui pensa que és una federació amb els pobles d'Espanya el que portarà més progrés", ha reivindicat.El PP, per la seva banda, ha lamentat l'"obediència a Waterloo" del Govern de Quim Torra i ha titllat d'"espectacle dantesc" que, en cas que el president Quim Torra sigui inhabilitat, Catalunya es pugui trobar amb "tres presidents simbòlics". Per una banda, Carles Puigdemont com a "president legítim", Pere Aragonès com a president en funcions i Torra com a "president simbòlica". El líder dels populars al Parlament, Alejandro Fernández, ha lamentat que l'independentisme amenaci amb un "bloqueig" sota la lògica del "com pitjor, millor"Els comuns, per la seva banda, consideren que Torra arriba "tard i malament" amb el seu discurs de gestió al debat de política general i ha recordat que fins i tot el seu soci de Govern, ERC, està reclamant les eleccions i l'acusa de "boicotejar" la taula de diàleg amb la Moncloa. "El seu discurs ha estat un miratge", ha asseverat la presidenta parlamentària de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach.La dirigent dels comuns ha acusat el president català de no fer prou costat a la sanitat i l'educació públiques i, pel que fa a la taula del diàleg, l'ha defensada i ha lamentat que Torra que la menystingui. El fet que hi hagi presos polítics, ha constatat, "no és només una ferida de l'independentisme, sinó de tota una societat", ja que hi ha "un consens transversal conforme la sentència del Suprem és injusta".Ara bé, ha posat en valor que, segons afirma, l'actual govern espanyol entén aquesta situació com un conflicte polític, treballa per la resolució de la situació dels presos i des de la bilateralitat. "Ens agradaria que els ritmes fossin més ràpids", ha reconegut, però també ha demanat no posar massa pressa per resoldre una xoc antic i complex, criticant que Torra equipari el govern de Mariano Rajoy amb el de PSOE i Podem. Ha aplaudit també l'1-O com una mobilització, però insistint que d'ella "no es desprèn un mandat democràtic".Albiach ha lamentat que "és gravíssim" que el president català pugui ser inhabilitat, tot i que "el que va fer Torra no va ser desobeir, sinó obeir en diferit", mantenint la pancarta unes hores més. En tot cas, ha afegit que no s'hauria hagut d'arribar "fins aquest punt", recordant el seu compromís de convocar eleccions precisament després d'aprovar-se els pressupostos que els comuns van votar. Li ha demanat de nou que convoqui eleccions: "Ens podem trobar amb dos presidents i cap d'ells efectiu, i això no és defensar Catalunya".La CUP també ha reclamat eleccions, mostrant-se molt crític amb un Quim Torra que ha fet, segons el seu punt de vista, un discurs de "naturalesa autonomista". El diputat Carles Riera, en contraposició, ha plantejat un programa de transformació que inclogui un banc públic, una sanitat 100% pública, la nacionalització del sector energètic i l'aigua, un pla de reconversió industrial, una jornada laboral de 35 hores per avançar cap a les 30, i un salari mínim de 1.200 euros.Pel que fa a l'estratègia independentista, la CUP ha defensat que, per arribar a la culminació del procés, cal aplicar la "unilateralitat i la ruptura democràtica amb l'estat espanyol", amb mesures com el control públic de les infraestructures, la creació d'institucionalitat republicana o la mobilització i desobediència civil amb control del territori, pilars sobre els que proposa establir una estratègia compartida.És necessari, segons Riera, l'impuls d'un "nou cicle independentista", després de superar-se el cicle que va obrir-se l'1-O, motiu pel qual ha reclamat convocar eleccions, també pel "desgast evident del Govern". Ha plantejat igualment aplicar unitat antirrepressiva i aplicar un "nou embat que, aquest cop sí, sigui ferm i definitiu".

