​Nova excavació a un jaciment prehistòric del Ripollès 40 anys després del seu descobriment

El jaciment, a l'any 1978. Foto: Ramon Busquets

L'equip d'arqueòlegs de Sota Palou. Foto: ACN

Un equip d'arqueòlegs ha reprès les excavacions al jaciment prehistòric de Sota Palou a Campdevànol més de quaranta anys després que un jove Eudald Carbonell el descobrís arran d'unes obres de construcció del camp de futbol. Entre el 1978 i el 1982 es va excavar amb un projecte científic innovador que va convertir-se en un referent acadèmic i científic.En aquell moment va aparèixer una cabana i restes (sobretot eines i fauna) de fa 9.000 anys, un període molt desconegut encara a Catalunya centrat en els últims caçadors i recol·lectors. Ara un equip d'arqueòlegs liderat per Carles Tornero, investigador de l'IPHES, excavarà durant una setmana cinc punts del talús per esbrinar si queden restes d'altres cabanes d'aquell període."Volem saber més sobre aquell període", subratllava aquest dimarts el responsable del jaciment i investigador de l'IPHES, Carles Tornero, acompanyat del doctor Eudald Carbonell. El que faran durant una setmana és sondejar cinc punts del talús a la recerca de noves cabanes de fa 9.000 anys. I no amaguen que "pot ser positiu o negatiu" com tots els testos que es fan en el camp de l'arqueologia.Aquest és un emplaçament molt destacat i un dels jaciments prehistòrics més importants a Catalunya d'aquell període. Segons Tornero, és un període molt desconegut encara a Catalunya centrat en els últims grups de caçadors i recol·lectors. "Després desapareixen durant un període i després apareixen les primeres comunitats agricultores i ramaderes; és una incògnita què passa amb aquests grups i Sota Palou és un dels pocs jaciments que ho pot respondre", subratlla.En aquell moment, entre el 1978 i el 1982, l'equip liderat per Carbonell van fer una excavació amb extensió d'uns 22 metres de llarg. Un treball multidisciplinar i molt innovador per aquella època que s'ha convertit en un referent acadèmic i científic. Aquells primers treballs van treure a la llum una cabana que havia quedat fragmentada per les obres del camp de futbol que, seguidament, es va construir en aquell indret i que actualment continua encara en ús. Tal com recorda Carbonell, van aparèixer nombroses eines fetes de pedra del riu, restes de fauna com ara conills, senglars i porc senglar i restes de la vegetació com ara avellaners, roures i pins silvestres, un entorn molt similar al que s'ha preservat fins a l'actualitat.Una de les hipòtesis que ara es vol confirmar amb possibles noves restes és que es tractava d'un assentament temporal format per diferents cabanes que, amb la construcció del camp de futbol, bona part podrien haver quedat arrasades. L'esperança, però, és poder arribar de nou a aquell nivell arqueològic i localitzar-ne de noves. Serien "els primers estiuejants del Ter", precisa Carbonell, donat que les restes vegetals localitzades indiquen que només s'hi estaven uns mesos. Se sap també que el riu deuria passar a uns pocs metres del campament, prou a prop però també prou enlairat per no quedar arrasat per crescudes del riu. Es creu que es tractarien de diferents clans que podrien estar interconnectats, una informació que a dia d'avui encara és una hipòtesi.Les excavacions s'inscriuen en el projecte Arrels ,centrat en el passat prehistòric del Ripollès. Arran de la covid-19 i les mesures de prevenció, l'equip s'ha hagut de reduir a cinc persones.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor