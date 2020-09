Heu rebut a casa un sobre amb llavors? Alerta, no les planteu

El Departament d'Agricultura demana a la ciutadania que informi de la recepció d'enviaments a domicilis de llavors no demandades procedents de països tercers. Sol·licita a les persones que rebin aquests sobres sense haver-los demanat que ho posin en coneixement de les unitats territorials del servei de Sanitat Vegetal o bé a les oficines comarcals de la conselleria per tal de destruir aquest material.Agricultura ha tingut constància de l'enviament a particulars de sobres no sol·licitats amb llavors. persona que els rep no ha comprat ni demanat mostres d'aquest material i les trameses es produeixen aparentment a l'atzar.També s'informaran tots els ajuntaments perquè tinguin coneixement d'aquest fenomen i sàpiguen com actuar en aquests casos. Agricultura recorda que la introducció del material està prohibida, ja que suposa un risc pel perill d'introducció de llavors contaminades, plagues i malalties de les plantes i per poder tractar-se d'espècies invasores.Des del departament assenyalen que la introducció d'aquestes llavors sense el certificat fitosanitari corresponent és prohibida i suposa un risc tant des del punt de vista de la sanitat vegetal (pel perill de plagues i malalties que poden acompanyar les llavors) com mediambiental (per poder tractar-se d'espècies de plantes invasores).Les autoritats d'Alemanya, França, Irlanda i els Països Baixos han informat la Comissió Europea d'aquests enviaments, que també han estat rebuts en llars del Regne Unit. Així mateix, als Estats Units s'ha detectat aquest tipus d'enviaments.Esta pràctica, anomenada brushing, persegueix la generació de vots positius falsos en les vendes per Internet, ja que moltes plataformes de venda no permeten l'emissió d'aquests vots si el client no ha rebut efectivament el producte. Les empreses, per tant, realitzen primer l'enviament i falsifiquen després el vot del receptor, en aquest cas de les llavors.

