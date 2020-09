S'aixeca la limitació d'aforament en bars i restaurants del Segrià i es manté a la Noguera

Salut ha aixecat aquest dimecres la restricció que limitava l'aforament en bars i restaurants en 26 municipis del Segrià, arran de la millora de les dades epidemiològiques. Això sí, tant a l'interior com a les terrasses, les taules no poden superar les 10 persones i han d'estar separades un metre i mig.També queda sense efecte la limitació estricta d'aforament en actes culturals i religiosos. En canvi, aquestes restriccions seguiran vigents 15 dies més en 19 municipis de la Noguera. Aquest dijous també s'aixecaran les mateixes restriccions a Lleida i sis municipis del Baix Segre. Així, a tots els municipis del Segrià ja els seran d'aplicació només les resolucions d'abast general de tot Catalunya per evitar la propagació de la Covid-19.El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica aquest dimecres la pròrroga durant quinze dies més de la resolució que estableix mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del coronavirus en 19 municipis de la Noguera, tot i que en aquesta ocasió en deixa fora 26 municipis de la comarca del Segrià on també s'aplicaven fins ara.La vigència de la resolució es prorroga exclusivament per als municipis de la Noguera als quals era d'aplicació, atesa la incidència encara alta de la Covid-19 a la zona. Es tracta d'Àger, Albesa, Algerri, les Avellanes i Santa Linya, Balaguer, Bellcaire d'Urgell, Bellmunt d'Urgell, Camarasa, Castelló de Farfanya, Cubells, Ivars de Noguera, Menàrguens, Montgai, Os de Balaguer, Penelles, Térmens, Torrelameu, la Sentiu de Sió i Vallfogona de Balaguer.En aquestes poblacions de la Noguera continua, així, vigent la limitació de l'aforament en bars i restaurants d'un màxim del 50%, tant a l'interior com en terrasses i els consums només es poden fer a les taules. També es mantenen les restriccions estrictes d'aforament en actes culturals i religiosos, entre altres mesures per evitar la propagació del virus.En canvi, des d'aquest dimecres, 26 municipis del Segrià ja no han d'aplicar restriccions específiques per la Covid-19 i passen a regir-se per les genèriques de tot Catalunya com ara que les taules no poden superar les 10 persones i han d'estar separades un metre i mig, la prohibició de fumar si no es mantenen dos metres de distància.Aquests municipis són els Alamús, Albatàrrec, Alcanó, Alcoletge, Alfarràs, Alfés, Alguaire, Almacelles, Almatret, Almenar, Alpicat, Aspa, Corbins, Llardecans, Maials, Montoliu de Lleida, la Portella, Puigverd de Lleida, Rosselló, Sudanell, Sunyer, Torrebesses, Torrefarrera, Torre-serona, Vilanova de Segrià, Vilanova de la Barca, a més de les entitats municipals descentralitzades de Sucs i Raimat –dependents del municipi de Lleida-.En aquestes localitats del Segrià, els bars i restaurants ja poden superar el 50% de l'aforament i poden atendre clients a la barra, ja que fins ara els consums només es podien fer a la taula. Tant a l'interior com a les terrasses, les taules no poden superar les 10 persones i han d'estar separades un metre i mig tot i que es manté el tancament d'establiments a la una de la matinada. També s'aixeca la limitació estricta d'aforament en actes culturals, que no podia superar el 50%, i religiosos, on només podia ser d'un màxim del 33%.Aquest dijous, també quedaran sense efecte les restriccions específiques vigents a Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, Soses, Seròs, Torres de Segre i la Granja d'Escarp. D'aquesta manera, totes les localitats del Segrià veuran equiparades les restriccions per fer front a la pandèmia al conjunt de Catalunya, exceptuant en aquelles zones amb restriccions específiques com ara els 19 municipis de la Noguera, l'àrea metropolitana o Girona i Salt.Actualment, el risc de rebrot a la comarca del Segrià se situa en 118,83, la xifra més baixa des del 22 de juny. El 18 de juliol va assolir el pic més alt des de l'inici de la pandèmia de la Covid-19, amb 1388,81. La taxa de reproducció (Rt) es manté per sota d'1 i se situa ara en 0,92. A la Noguera, el risc de rebrot és de 279,41, malgrat que la taxa de reproducció és de 0.90.

