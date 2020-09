​VÍDEO La policia denuncia un Batman circulant per la Gran Via de Madrid

A veces nos toca enfrentarnos a todo tipo de situaciones y armarnos de paciencia, incluso los SUPERHÉROES, deben respetar las normas.



Con la #SeguridadVíal, NO SE JUEGA.



Denunciado, y de vuelta a la BATCUEVA 🦇🦇🦇#PorTuSeguridad#EstamosPorTi #VocaciónPorMadrid pic.twitter.com/MQrTgjlETQ — Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) September 14, 2020

La Policia Municipal de Madrid ha denunciat un conductor que circulava disfressat de Batman i circulava per la Gran Vía de Madrid amb un vehicle d’alta gamma de color negre, molt similar al Batmòbil. El jove no portada la documentació en regla, segons diversos diaris de la capital.El noi és un youtuber i acostuma a penjar vídeos originals a la xarxa. En el moment de la denúncia, anava acompanyat d’una altra home que portava una mascareta negra i una gorra blanca.La Policia Municipal de Madrid s’ho ha pres amb bon humor i ha penjat el vídeo en el seu compte de Twitter, amb un text d’allò més divertit: “A vegades ens hem d’enfrontar a tot tipus de situacions i armar-nos de paciència. Fins i tot els superherois han de respectar les normes”. I conclou: “Amb la seguretat vial no es juga. Denunciat, i de retorn a la batcova”.

