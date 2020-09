​Un mitjó permet detenir l'autor d'un robatori a una farmàcia d'Alacant de fa 3 anys

Agents de la Policia Nacional espanyola han detingut a Alacant un home els restes d'ADN del qual l'han delatat com a presumpte autor d'un robatori amb força comès en una farmàcia d'Alacant el 2017. El detingut es va deixar oblidat a l’establiment un mitjó que va utilitzar com a guant per evitar deixar empremtes dactilars. La investigació ha estat realitzada pels agents de la Brigada de la Policia Científica d'Alacant.Els fets es remunten al 2017, quan l'autor va accedir de matinada a l'interior d'una farmàcia delbarri de Miguel Hernández, després de trencar una de les reixes de les finestres. Un cop a l'interior, el lladre va obrir la caixa enregistradora i es va emportar 650 euros. Quan va abandonar el local es va deixar el mitjó que s'havia posat a la ma.La policia científica va analitzar el mitjó, que va permetre identificar el lladre. Un cop represa la investigació a causa d'aquest nou descobriment, la policia va comprovar que l'autor es trobava ingressat en un centre penitenciari per fets similars. Els agents es van desplaçar al lloc per prendre-li declaració i imputar-li un altre delicte.

