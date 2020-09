La Generalitat, disposada a posar diners perquè Saint-Gobain es quedi un any més a l'Arboç

El conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, ha assegurat que la Generalitat està disposada a aportar diners públics perquè Saint-Gobain es quedi un any més a l'Arboç i retiri, de moment, l'ERO de la seva divisió Glass, que deixaria sense feina més d'un centenar de persones. Tremosa s'ha reunit aquest dimarts amb el comitè d'empresa de la fàbrica de vidres per a automòbils i amb els alcaldes de l'Arboç i Banyeres del Penedès (Baix Penedès).L'objectiu del Govern és "guanyar uns mesos" en els quals la conjuntura econòmica pot millorar. Alhora Tremosa ha apuntat que eurodiputats catalans preparen una pregunta a la Comissió Europea perquè Saint-Gobain sigui investigada per si compleix la normativa mediambiental a tota la Unió Europea.La trobada d'aquest dimarts s'ha allargat unes tres hores i hi ha hagut converses telefòniques amb la companyia. Tremosa ha assegurat que Saint-Gobain "s'ha ofert a flexibilitzar els terminis de l'ERO" i que hi haurà una proposta per allargar l'activitat. A priori, les converses han de continuar aquest dimecres i s'espera que la companyia, via la seu central a Paris, faci algun moviment en les properes hores.El conseller d'Empresa ha concretat que l'aportació de fons públics no vindria només de la Generalitat, sinó que l'Estat també està disposat a posar-hi diners i fins i tot n'hi podria haver per part de la Unió Europea. Amb tot, Tremosa ha afirmat que "allargar un any" la continuïtat de l'empresa suposaria "pocs milions d'euros". "Un dígit, no dos dígits. No estem parlant d'una xifra desorbitada ni un esforç que no puguem fer", ha afinat.A més, ha detallat que el Govern ha estudiat la situació els darrers dies i pot "posar uns recursos sobre la taula per evitar que el 7 d'octubre tanqui l'empresa". Per Tremosa, l'executiu ha vist "que la situació al Baix Penedès és extremadament greu, amb l'atur més alt de Catalunya", i altres empreses que han anunciat que volen tancar. "Com a Govern ens agradaria ajudar perquè no es perdin llocs de treball a la comarca", ha assegurat.Alhora ha exposat que no han demanat a la companyia que afronti el cost de construir un nou forn -a l'actual li queden un parell d'anys de vida, segons algunes fonts-, sinó "que aguanti l'activitat" durant un any. Aquest temps hauria de permetre gestionar els fons públics procedents de la Unió Europea "per reindustrialitzar el país", ha dit Tremosa.El conseller també ha valorat que durant els propers mesos pot aparèixer un remei per a la Covid-19 que permeti tornar a incentivar el consum i, de retruc, fer créixer la demanda de vehicles i que Saint-Gobain tingui més vendes. "El sector de l'automòbil es rearma. Volkswagen ha anunciat grans inversions, arribarà el corredor mediterrani, i a Nissan hi ha alternatives que poden reindustrialitzar el futur del sector cap a la mobilitat sostenible", ha indicat.Finalment, ha expressat "preocupació" pel bloqueig de les naus d'emmagatzemament que la companyia té al polígon industrial de Bellvei que estan fent els treballadors de Saint-Gobain en els darrers dies. Una situació que "amenaça en col·lapsar línies" de producció del sector de l'automoció en fàbriques d'arreu de l'Estat de firmes com Ford, Opel o Mercedes. Tremosa ha opinat que la manera més ràpida d'acabar amb el problema és que Saint-Gobain retiri l'ERO.

