Així serà la sorprenent samarreta del Barça per la temporada 2021-2022

Ansu Fati, en un moment del partit contra el Nàstic Foto: Europa Press

El Barça ja ha començat la pretemporada per preparar la nova temporada 2020-2021. El club afronta el repte d'aixecar els desastres futbolístics de l'anterior campanya a més de solucionar diversos problemes als despatxos de l'entitat. El Futbol Club Barcelona, però, ja avança diversos aspectes per la temporada 2021-2022, com la samarreta principal. Mundo Deportivo ha avançat aquest dimarts a la nit, en exclusiva, la que serà la nova samarreta principal de l'equip.La sorpresa del pròxim any és la incorporació d'una creu a l'alçada del pit i la simulació dels símbols de l'escut, tot en colors blau i grana. La xarxa ha reaccionat amb sorpresa i amb reprovació al disseny. El Barça ja juga, però, amb la samarreta d'aquesta nova temporada, que ha incorporat el groc al disseny. Contra el Nàstic, en el primer partit de pretemporada, van mostrar la segona equipació, amb les quatre barres de la senyera en diagonal.

