Detectat un brot de coronavirus amb 49 positius en una residència de gent gran de Bellpuig

Un total de 41 residents i 8 treballadors de la residència de gent gran Monestir de Sant Bartomeu de Bellpuig (Urgell) han donat positiu per covid-19 durant els darrers dies en les proves PCR efectuades per Salut, segons publica Lleida.com i ha confirmat a l'ACN l'alcalde Jordi Estiarte.Una resident va ser traslladada a l'hospital a Lleida amb unes dècimes de febre, mentre la resta de casos són asimptomàtics o lleus, segons l'alcalde de Bellpuig. Arran de la detecció del brot, el geriàtric ha aïllat tots els residents i ha suspès les visites de familiars. Estiarte ha expressat una "preocupació raonable" tot i que assegura que la situació "no és greu" i "està controlada".La residència, gestionada per la Fundació Pere Mata, va aïllar el 8 de setembre un dels residents que presentava símptomes compatibles amb la covid-19, el qual va donar positiu a la prova PCR que se li va fer. Des del dia 9 de setembre, Salut ha estat efectuant proves PCR que han fet aflorar 49 positius al centre, entre usuaris i treballadors.Una resident, que tenia unes dècimes de febre, va ser traslladada a un hospital de Lleida i el seu pronòstic és favorable, segons ha explicat Estiarte. L'alcalde de Bellpuig ha indicat que la majoria de casos són asimptomàtics i que, fins ara, només s'ha detectat febre en un altre dels ancians.El centre ha suspès les visites de familiars. Fins a la detecció del brot de covid-19, la residència tenia la catalogació de verda ja que no s'hi havien detectat casos.

