Barcelona aprova el retorn íntegre de la part cobrada de més al rebut de l'aigua

La Comissió d'Economia de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat el retorn íntegre de la part cobrada de més al rebut de l'aigua durant els mesos del confinament. A proposta d'ERC, el retorn inclourà l'excés de tarifa per la lectura estimada que es va haver de fer, l'excés dels tributs que tenen com a base de càlcul el consum de l'aigua i la part corresponent a la taxa de recollida de residus.També a proposta d'ERC, la Comissió ha aprovat modificar l'article 60 del reglament del cicle integral de l'aigua, relatiu als consums estimats, per evitar que situacions d'aquest tipus es tornin a produir. La resta de propostes, presentades per JxC, Cs i PP, no han prosperat.El debat ha recollit la polèmica a l'entorn del cobrament que hi ha hagut en les darreres setmanes, amb acusacions creuades entre grups sobre els diferents conceptes inclosos al rebut, sobre si Agbar ha obrat de manera correcta o no o sobre la necessitat de canviar el reglament.Un dels conceptes inclosos és el de la taxa de residus, que ha estat durament criticat pels grups a l'oposició. Se n'ha criticat que estigui inclosa dins del rebut de l'aigua, el caràcter que alguns partits consideren recaptatori o fins i tot la idoneïtat d'haver-lo començat a cobrar en una època com l'actual.Des de JxCAT han acusat el govern d'Ada Colau d'haver oblidat el precepte 'qui contamina paga' i d'haver optat per una taxa que “no fa res” per incentivar que la ciutadania redueixi el volum de residus que genera. Des de Ciutadans, han retret a l'executiu local haver alimentat la polèmica amb ànim de degradar la imatge de l'empresa Agbar. La regidora de Barcelona pel Canvi, Eva Parera, ha criticat que el govern municipal faci ordenances "ràpid i malament".El regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, ha desvinculat l'augment del consum de l'aigua durant el confinament de la taxa de residus, i ha reiterat que tot el problema ha derivat de les lectures estimades. Ha calculat que se'n van fer a 800.000 llars de l'àrea metropolitana, la meitat de les quals de Barcelona, i ha advertit que el reglament “no estava pensat per a una qüestió d'aquestes característiques”, que ha significat un impacte de “milions d'euros”.

