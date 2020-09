Quant valdrà la PlayStation 5?

#PS5



€399/€499



(El Corte Inglés ~ One of the biggest spanish retailers) pic.twitter.com/B6o3aJhAqG — AllGamesDelta (@AllGamesDelta_) September 13, 2020

Una imatge filtrada des d'un ordinador d'El Corte Inglés que indica el preu de la Playstation 5 ha causat un gran rebombori a les xarxes socials. Així, el cost de l'esperada consola seria de 399,90 en l'edició digital i 499,90 amb l'edició de discs (la segona dona la possibilitat de tenir els jocs en format físic, mentre per a la primera només poden ser digitals).Amb tot, Sony ha anunciat que el aquest dimecres hi haurà un nou esdeveniment de presentació de novetats sobre els jocs de la seva videoconsola de pròxima generació, la PS5, prevista per sortir al mercat el pròxim desembre. La companyia ha anunciat que presentarà actualitzacions "sobre els últims títols de Worldwide Studios i els nostres socis de desenvolupament", segons s'indica a la seva web.L'esdeveniment es transmetrà a través de YouTube i Twitch, començarà a les 22.00 hores i durarà uns 40 minuts. Sony ja ha anunciat més de 20 nous jocs per a la nova PS5. De fet, el vicepresident sènior de Planificació i Gestió de Plataformes de Sony, Hideaki Nishino, va afirmar al març que la PS5 admetrà "la immensa majoria" dels més de 4.000 títols de PS4 llançats fins ara.A nivell de retrocompatibilitat amb generacions anteriors, la consola de pròxima generació de Sony serà compatible amb títols de PlayStation 4, però no amb els jocs originals de PlayStation, PlayStation 2 i PlayStation 3.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor