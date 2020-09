El Govern ultima l'obertura de tres delegacions al Japó, Austràlia i al Senegal

El Japó és d'interès econòmic pel Govern en un moment que Nissan marxa, Austràlia suposa la primera vegada que s'obre delegació política a Oceania i Senegal centralitzarà les operacions a l'Africa subsahariana

Una de les prioritats del Govern quan es va aixecar el 155 va ser recuperar la presència exterior, escapçada durant la intervenció de l'autonomia. La Generalitat disposa en aquests moments de 15 oficines exteriors i, en les properes setmanes, preveu disposar-ne de tres més, segons ha pogut saber. Es tracta de les delegacions que s'obriran al Japó, a Austràlia i al Senegal. D'aquesta manera, el Govern passaria a tenir representació política en els cinc continents, tal com es prefixava en el pla de l'executiu per aquesta legislatura. Està previst que el pla d'obertura -coordinat per la conselleria d'Acció Exterior que lidera Bernat Solé- sigui validat en una reunió del gabinet català en les properes setmanes, segons recalquen les mateixes fonts.En el cas de Japó, la idea és tenir un peu a l'Àsia en un país amb el qual hi ha hagut relació -sobretot econòmica- al llarg de les últimes quatre dècades. En els últims temps, això sí, s'ha esberlat un dels símbols que tenien en comú Catalunya i el país nipó, com és el cas de la fàbrica de Nissan a la Zona Franca, que es tancarà en els propers mesos . La maniobra de l'empresa, que ara pertany al grup Renault, va generar un fort malestar a la Generalitat , que no en va poder evitar la sortida i ara continua buscant una alernativa inversora que pugui aixoplugar els milers de llocs de treball perduts.Pel que fa a Austràlia, es tracta de la primera vegada que la Generalitat hi tindrà una oficina de representació política a Oceania. Sí que existeix una representació econòmica d'Acció, concretament a Sydneyperò fins ara no s'hi havia obert cap delegació institucional. Entre els àmbits prioritaris de la presència a Austràlia hi haurà, segons fonts de l'executiu, els procediments de govern electrònic, la lluita contra el canvi climàtic i també l'exemple en la gestió de la pandèmia del coronavirus. Les mesures preventives -inclosos confinaments severs- han fet que al país només hi hagin mort 816 persones.En referència al Senegal, el Govern vol que sigui el centre d'operacions a l'Àfrica negra. La Generalitat ja disposa de representació a Tunísia -en mans d'Ahmed Benallal-, però en el cas de Senegal la idea és centralitzar-hi la zona del sud del Sàhara. Un dels arguments que es tracta de la regió de l'Àfrica subsahariana amb més immigrants presents a Catalunya i també la que acull la principal comunitat catalana a la regió. A banda, el Govern consierra que el país és "prioritari" pel que fa a cooperació.Quan les tres noves delegacions estiguin funcionant, el llistat complet d'oficines a l'exterior serà aquest: Brussel·les -encarregada de la representació davant la Unió Europea i liderada per l'exconsellera Meritxell Serret-, Regne Unit i Irlanda, Alemanya, Estats Units, Itàlia, Suïssa, França, Balcans, Països Bàltics, Europa Central -amb seu a Àustria-, Països Nòrdics, Portugal, Argentina, Mèxic i Tunísia. Des que no hi ha Josep Borrell al Ministeri d'Exteriors , les traves judicials de l'Estat per la reobertura de l'aparell exterior català -les van notar Ernest Maragall i el dimitit Alfred Bosch (el Govern estudia si el sancionarà pel presumpte cas d'assetjament mentre era conseller) han anat caient.

