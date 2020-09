VÍDEO Mig nu, sobre el capó del cotxe i a 130 km/h per l'Eix Transversal

Es pot parlar d'inconsciència sense temor a equivocar-se. Diversos conductors han pogut veure aquest dimarts al migdia una imatge gairebé increïble: un turisme circulant a uns 130 km/h a l'enllaç entre la C-16 (Eix del Llobregat) i la C-25 (Eix Transversal) amb un home estirat sobre el capó del cotxe, un descapotable, agafat al marge del parabrises, mig nu, només amb pantalons curts -o banyador- i saludant tots els vehicles que se li creuaven al pas.Hores d'ara no consta si el turisme ha estat aturat per la policia, o si l'acció ha acabat pitjor, però la seva imprudència és evident a les imatges del vídeo que ha estat registrat quan agafava el trencall per deixar la C-16 tot incorporant-se a la C-25 direcció Lleida.

