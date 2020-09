Les restriccions a Barcelona i l'àrea metropolitana s'allarguen 15 dies

Les restriccions per prevenir la propagació de l'epidèmia a Barcelona i l'àrea metropolitana s'allargaran 15 dies més. Així ho ha anunciat la consellera de Salut, Alba Vergés, en una roda de premsa aquest dimarts a la tarda.La consellera i l'alcaldessa de la capital, Ada Colau, han parlat d'una situació epidemiològica "estabilitzada" però han assegurat que la incidència del virus encara és alta i que, per tant, seria "arriscat" rebaixar les restriccions.Entre les mesures restrictives hi ha les limitacions a bars i restaurants, tant a l'interior com a les terrasses, que es mantenen al 50%. Avui mateix, el Gremi de Restauració de Barcelona reclama que la pròrroga dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) més enllà del 30 de setembre inclogui bars i restaurants.Els restauradors alerten en un comunicat que el govern espanyol contempla excloure el sector de l'allargament de les mesures excepcionals dels ERTO. La reincorporació de les plantilles que ara mateix estan sense treballar i cobrant l'atur comportaria el "col·lapse" de centenars d'empreses a Barcelona, afegeixen.La consellera també ha fet una crida a reduir la mobilitat i la interacció social. Juntament amb Colau han demanat als veïns de Barcelona que acudeixin als cribratges massius que es fan a la ciutat. Aquest dimarts ha començat el del Raval i el cap de setmana està previst que ho faci el de Trinitat Vella. Colau i Vergés han obert la porta a fer-ne més en altres barris de la ciutat

