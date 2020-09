Quarantena per a cinc grups de tres escoles de Barcelona

Un total de cinc grups bombolla de tres centres educatius de Barcelona han hagut de començar una quarantena després que s'hi detectés algun positiu. Així n'ha informat l'alcaldessa de la capital, Ada Colau, en la roda de premsa que ha fet conjuntament amb la consellera de Salut, Alba Vergés, aquest dimarts a la tarda al Raval. Els grups pertanyen a tres centres diferents de la ciutat.En els dos primers dies de curs s'han detectat 14 casos positius entre els professionals de totes les escoles i instituts de la ciutat. Pel que fa a l'alumnat, se n'han detectat 19. Això ha obligat a confinar preventivament 69 professionals i 78 alumnes.Colau defensa que són xifres "molt baixes" si es té en compte el total d'inscrits en centres educatius. En total hi ha 317.000 alumnes inscrits.Colau també ha informat que no s'ha detectat "cap incidència" en les 102 escoles bressol públiques que hi ha a la ciutat. Tots els centres han pogut obrir amb normalitat després que es detectessin positius en tres professionals que han estat substituïdes temporalment.

