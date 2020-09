Costa Brava: els millors plans de turisme actiu, també a la tardor

Senderisme per a tots els públics

En aquest àmbit destaquen lesde les comarques gironines, que aprofiten l'antiga xarxa de trens i carrilets. Està formada per un total de cinc traçats que sumen 140 quilòmetres que enllacen el Ripollès i la Costa Brava passant per cinc comarques i espais d'elevat interès com la zona volcànica de la Garrotxa, la vall del Ter, les deveses de Salt i Girona i l'entorn de les Gavarres, entre altres.Ja és més exigent la, una ruta de 352 quilòmetres pedalables que connecta les comarques de Girona amb les de la Catalunya Nord. Una proposta circular i transfronterera que passa per 53 poblacions i circula per vies verdes, camins rurals i carreteres secundàries. També cal certa preparació per afrontar els 218 km de la: un descens des del naixement del riu a Ulldeter, al terme de Setcases, fins a la desembocadura a la gola del Ter, a Torroella de Montgrí.Més enllà dels grans recorreguts amb bicicleta de carretera i de muntanya també hi ha altres alternatives i serveis per descobrir les comarques de Girona sobre rodes. Bicis elèctriques, lloguer de material per un dia, rutes personalitzades, allotjaments especialitzats…Ara que banyar-se comença a estar reservat als més valents, la Costa Brava emergeix encara més com un territori privilegiat per les seves rutes. Una diversitat de camins per gaudir de l'immens ventall de tonalitats dels boscos i les aigües del Mediterrani. La diversitat ja assoleix la plenitud comptant amb els territoris d'interior, les valls del Pirineu i Prepirineu i, especialment, l'alta muntanya de comarques com el Ripollès i la Cerdanya.La tardor és segurament una de les millors èpoques per fer senderisme a la Costa Brava i al Pirineu de Girona. Sense calorades i amb temperatures suaus a la part central del dia, igualment cal tenir molt en compte la previsió meteorològica per evitar tempestes i les nevades primerenques a les cotes més altes.