La Covid-19 es pot convertir en una grip estacional?

Una nova revisió suggereix que la Covid-19 probablement es tornarà estacional en països amb climes temperats, però només quan s'arribi a la immunitat col·lectiva. Fins a aquest moment, Covid-19 seguirà circulant al llarg de les estacions. Aquestes conclusions, que es publiquen a la revista publicada a la revista Frontiers in Public Health, ressalten la importància absoluta de les mesures de salut pública necessàries en aquest moment perL'autor principal de l'estudi, el doctor Hassan Zaraket, de la Universitat Americana de Beirut, al Líban, adverteix que "la Covid-19 va arribar per quedar-se i seguirà causant brots durant tot l'any fins que s'aconsegueixi la immunitat col·lectiva. Per tant, el públic necessita aprendre a conviure-hi i seguir practicant les millors mesures de prevenció, incloent-hi l'ús de mascaretes, el distanciament físic, la higiene de mans i l'evitació de les reunions".L'autor col·laborador, el doctor Hadi Yassine, de la Universitat de Qatar afirma que podria haver-hi múltiples onades de Covid-19 abans que s'aconsegueixi la immunitat col·lectiva.Els investigadors expliquen que la supervivència del virus en l'aire i en les superfícies, la susceptibilitat de les persones a les infeccions i els comportaments humans, com l'amuntegament en interiors, difereixen segons les estacions a causa dels canvis de temperatura i humitat. Aquests factors influeixen en la transmissió de virus respiratoris en diferents èpoques de l'any.No obstant això, en comparació amb altres virus respiratoris com la grip, Covid-19 té una taxa de transmissió més alta (R0), almenys en part a causa de la circulació en una població majoritàriament immunològicament ingènua.Això vol dir que, a diferència de la grip i altres virus respiratoris, els factors que governen l'estacionalitat dels virus encara no poden aturar la propagació de la Covid-19 en els mesos d'estiu. Però, una vegada que s'arriba a la immunitat col·lectiva a través d'infeccions naturals i vacunes, el R0 hauria de disminuir substancialment, fent que el virus sigui més susceptible a factors estacionals.Aquesta estacionalitat s'ha informat per altres coronavirus, inclosos els que van sorgir més recentment, com NL63 i HKU1, que segueixen el mateix patró de circulació que la grip.Per la seva banda, el doctor Yassine afirma que "la taxa mundial d'infecció per COVID-19 per càpita més alta es va registrar en els estats del Golf, independentment de la calorosa temporada d'estiu. Encara que això s'atribueix principalment a la ràpida propagació de virus en comunitats tancades, afirma la necessitat de mesures de control per limitar la propagació de virus, fins que s'aconsegueixi la immunitat col·lectiva".