Salut i Ajuntament obren la porta a més cribratges massius en barris de Barcelona

Els cribratges massius per detectar casos asimptomàtics de Covid-19 es faran a més barris de Barcelona. Fins ara se n'han fet a Torre Baró i Besòs, avui ha començat al Raval i el cap de setmana està previst iniciar-lo a Trinitat Vella. "N'hi haurà en més barris", ha avançat Colau en una roda de premsa conjunta amb la consellera de Salut, Alba Vergés, aquest dimarts a la tarda.Colau i Vergés han fet una crida a la participació dels veïns en els cribratges. "Permet detectar casos asimptomàtics i tallar cadenes de contagi", ha defensat. Segons dades de Salut, la incidència del virus per cada 100.000 habitants és de 959 casos. En el cas de Trinitat Vella, on el cribratge començarà el cap de setmana, és de 1.442.Tots dos barris se situen per sobre de la mitjana de Barcelona, que és de 622. Segons Salut la capacitat del cribratge al Raval és de 500 PCR al dia i en el primer dia encara no s'ha arribat al mig miler. La consellera ha evitat valorar la xifra, després que aquest matí el cribratge s'hagi ampliat a zones inicialment no previstes per la poca afluència de veïns a primera hora.Vergés també ha avançat que per ara Salut no es planteja confinar barris o zones concretes de Barcelona i que l'estratègia del departament passa pel treball "comunitari".Un treball que entre altres aspectes es basa en els cribratges massius i en la sensibilització sobre la prevenció entre els veïns. "Anirem a qualsevol barri on pensem que una intervenció comunitària pugui fer baixar la incidència de l'epidèmia", ha dit Vergés.L'alcaldessa de Barcelona també ha volgut traslladar "tranquil·litat" a la ciutadania sobre les possibles conseqüències d'un positiu. L'Ajuntament manté el servei d'hotels salut per allotjar veïns que als seus domicilis posarien en risc altres persones. "No tothom té habitatges amb espai suficient", ha recordat Colau.L'Ajuntament també manté els serveis d'atenció a domicili de persones que hagin de confinar-se i visquin soles. Fins ara s'han facilitat més de 400 cistelles de menjar, 107 serveis de menjars cuinats, 277 equips de protecció individual i 138 serveis de recollida de residus.

