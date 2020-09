El Suprem finalment investigarà el magistrat del TC per violència masclista

Afegeix que la sala comparteix aquesta valoració i que malgrat les manifestacions de l'investigat i de la dona, l'examen de les declaracions prestades per dos testimonis i les referències d'un dels agents actuants són base suficient per a investigar."Conformen una base indiciària suficient per descartar en aquest moment qualsevol decisió diferent de la incoació de diligències amb nomenament d'instructor, d'acord amb el torn prèviament establert, perquè ell mateix, amb llibertat de criteri, acordi les diligències necessàries per a l'aclariment dels fets i resolgui en el seu moment com preveu la llei processal penal", assenyalen en el text.Valdés va ser detingut l'11 d'agost passat després que dos veïns avisessin la Guàrdia Civil que hi havia una dona demanant auxili en un balcó.