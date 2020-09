Una dona rebutja 6.000 euros a Pablo Motos i el deixa amb un pam de nas: «No m'agrada el programa»

“No lo veo nunca, no me gusta”

“yo no quiero tanto dinero”...

Hemos intentado regalar la Tarjeta Hormiguero @openbank_es con 6.000€ dos veces a la misma persona y sin éxito #JoaquínReyesEH pic.twitter.com/ASwur4tkrx — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 14, 2020

Pablo Motos ha tornat a protagonitzar un vídeo viral... i de nou, de forma negativa. Després de quedar en evidència per una desagradable pregunta a una actriu de 9 anys, el presentador d'El Hormiguero va trobar-se una dona que no volia saber res d'ell en una trucada en directe.L'humorista Joaquín Reyes i el presentador van fer una trucada a l'atzar amb la intenció de donar 6.000 euros a qui despengés, però no van trobar la persona adequada. Una dona va despenjar el telèfon i en saber que la trucaven des d'El Hormiguero va penjar tot dient que "no el veig mai, no m'agrada".Després de la primera trucada fallida, Motos i Reyes van tornar a trucar la dona per explicar-li que, encara que no fos seguidora del programa, li volien donar els 6.000 euros, però la resposta va ser encara més sorprenent: "Ui, jo no vull tants diners", va etzibar. "Segur?", li van preguntar des del plató. I la dona, decidida, va tornar a penjar davant l'estupefacció de tothom.

