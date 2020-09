L'Hospital Parc Taulí de Sabadell prohibeix l'entrada de visites a pacients

El Parc Taulí torna a restringir l'accés de visites de familiars i acompanyants al recinte hospitalari. Amb motiu de l'evolució epidemiològica dels darrers dies i per garantir la seguretat dels pacients i professionals no es permetran les visites a: Hospitalització Taulí, Urgències, UCI, Edifici Albada i Edifici VII Centenari. En el cas d'hospitalització d'infants, només es permetrà l'accés d'un únic familiar. A Obstetrícia es permet un acompanyant durant el procés de part i durant l'estada hospitalària.La nova normativa de visites ha entrat en vigor aquest dilluns 14 de setembre i es mantindrà vigent fins que l'hospital informi del contrari.En cas de tenir un familiar ingressat però, el Parc Taulí manifesta que es garantirà que es pugui mantenir el contacte. En cas que el pacient no es pugui comunicar per si mateix, comptarà amb l'ajuda dels professionals de Treball Social. Cada dia es rebrà una trucada per informar de l'estat i evolució del familiar ingressat.L'anunci arriba just després que aquest cap de setmana, l'Hospital Parc Taulí registrés prop d'un centenar de pacients ingressats per Covid-19 (97 casos) i sumés tres defuncions més durant les últimes 72 hores. Unes xifres que s'igualen a les dades recollides durant el mes de maig.

